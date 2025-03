Extra Time vindt vooral boodschap Koen Casteels belangrijk: "Daar kan je toch niet naast kijken?"

Zondag sloeg er even een bommetje in in de Belgische voetbalwereld. Koen Casteels kondigde aan dat hij stopte bij de Rode Duivels omdat hij het niet vindt kunnen dat Thibaut Courtois zomaar mag terugkeren.



Hij voegde er ook aan toe dat "er heel veel spelers zijn bij de Duivels die er op dezelfde manier over denken".



Ronde de tafel van Extra Time vertelde Filip Joos dat Casteels die stopt niet als de grootste verrassing aankomt, maar dat dat niet het belanrgijkste is in zijn boodschap.



"Ik vind het wel een grote verrassing", countert Frank Boeckx. "Ik had het niet aan zien komen. Ik dacht dat Koen nog altijd graag bij de nationale ploeg zou zijn, ook al kwam Courtois terug. Al was het dan als 2e doelman."



"Ik dacht dat hij er liever was, maar blijkbaar is er toch veel gebeurd en in zijn ogen iets waar hij de normen en waarden niet van snapt. Dan heb je het recht om te zeggen dat je niet meer komt. Ik had gedacht dat hij de rol van Mignolet zou opnemen."