Een nieuwe voetbaltempel met opvallend design: Manchester United ontvouwt plannen voor stadion met 100.000 zitjes

"Het beste voetbalstadion ter wereld": niets minder dan dat is de ambitie van Manchester United bij de onthulling van de plannen voor een nieuwe thuishaven van de club.

Het nieuwe stadion moet er komen naast het iconische Old Trafford, al meer dan een eeuw de thuisbasis van de club. "Het huidige stadion heeft ons 115 jaar uitstekend dienst bewezen, maar hinkt nu wat achterop in vergelijking met de topstadions in de wereld", zegt eigenaar Jim Ratcliffe.

"We willen een nieuw "state-of-the-art" stadion bouwen op een boogscheut van onze historische thuisbasis."

Met 100.000 zitjes zou het nieuwe stadion het grootste worden in het Verenigd Koninkrijk. Wembley, de thuishaven van de Engelse nationale ploeg, biedt plaats aan 90.000 toeschouwers.

Clublegende Alex Ferguson is opgetogen met de stadionplannen. "Ik heb heel veel bijzondere herinneringen aan Old Trafford, maar we moeten deze kans grijpen om een nieuwe thuisbasis te bouwen, waar we een nieuwe geschiedenis kunnen schrijven."

Het stadion zal ontworpen worden door architecten Foster + Partners. Wanneer de nieuwe voetbaltempel af moet zijn, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat er met Old Trafford zal gebeuren.