Dompelt PSG Anfield vanavond onder in rouw? "Het is bijna illegaal welke flankspelers ze allemaal hebben"

di 11 maart 2025 16:25

De Champions League gaf ons vorige week enkele topwedstrijden, waarvan de meest spraakmakende allicht PSG-Liverpool was. De Fransen veegden de bezoekers compleet van de mat, maar verloren alsnog met 0-1. Toch schat 90 MINUTES de kans hoog in dat Paris Saint-Germain zich alsnog plaatst voor de volgende ronde: "Als je de keepers vorige week had gewisseld, was het 4-0 geweest."

Met Liverpool - Paris Saint-Germain staat vanavond een absolute kraker op het menu in de Champions League. De Reds staan heel dicht bij een nieuwe titel, waardoor er al wat gewenning lijkt op te treden bij de fans. "Het titelfeest gaat fantastisch zijn, maar voor een echt wow-gevoel mogen ze er niet uit tegen PSG", denkt Filip Joos in 90 MINUTES. Een scenario dat volgens het panel nochtans niet onmogelijk is. Een snelle rondvraag leert ons dat zowel Joos, Gilles Mbiye-Beya als Tuur Dierckx denkt dat PSG de kwartfinale bereikt. "Als je je baseert op de heenwedstrijd, maakt PSG het meeste kans", denkt Dierckx dus. "Liverpool heeft daar écht afgezien, dat is dit seizoen nog nooit gebeurd." Joos voorspelt eenzelfde scenario: "Vanavond wordt het een kopie, want dat is hoe PSG is. Het verschil met Liverpool was ontluisterend. PSV is in de 1-7 minder weggespeeld door Arsenal dan Liverpool door PSG." Enkel Steven Defour is overtuigd dat Liverpool de krappe 1-0-bonus van de heenwedstrijd over de streep trekt: "Ik verwacht gewoon dat ze deze keer beter zijn."

Het is eigenlijk illegaal welke 4 flankspelers PSG heeft. Filip Joos in 90 minutes

Liverpool-coach Arne Slot moest achteraf zelfs toegeven dat zijn team geluk had gehad. "Dat is mooi, ook al kon hij moeilijk anders", aldus Joos. "Maar er zijn andere trainers die dat niet zouden durven zeggen."

"Ik wist dat PSG op een hoog niveau aan het spelen was, maar wat zij vorige week brachten tegen Liverpool is heel knap. Zeker omdat ze in de competitie weinig matchen met echte tegenstand spelen." De Franse titelverdediger is voorlopig zelfs nog ongeslagen in de Ligue 1. Ook Mbiye-Beya is onder de indruk: "PSG heeft gewoon echt goede voetballers. Ik keek naar de hoogtepunten van de wedstrijd dit weekend, vanaf Ousmane Dembélé en Chvitsja Kvaratschelia invielen was er geen kans meer voor de tegenstander." "Doué heeft zijn naam ook niet gestolen. En Barcola is er ook nog. Eigenlijk is het illegaal dat ze die 4 hebben voor de flanken. En het is het bewijs dat de voetbalvisie van Luis Enrique wel spectaculair kan zijn", haalt Joos de loftrompet nog wat meer naar boven.

Als je de keepers vorige week had gewisseld, was het 4-0 geweest. Gilles Mbiye-Beya in 90 minutes

En toch moet PSG ondanks die weelde een achterstand goedmaken. Kansen hadden de Parijzenaren vorige week bij de vleet, maar een impressionante Alisson hield zijn netten schoon. "Als je de keepers vorige week wisselt, is het 4-0. Gezien de kwaliteiten van Donnarumma vond ik de goal die hij binnenliet zelfs een flater", zag Mbiye-Beya. Helaas voor Paris Saint-Germain is van keepers ruilen niet toegestaan, en zullen ze vanavond toch voorbij Alisson moeten raken om de kwartfinales te bereiken. Volg de wedstrijd op Anfield vanaf 21u op onze site in de multilive.

In deze aflevering hoor/zie je ook:

hoe het panel denkt aan een marathon hoe keepers niet te veel ballen moeten pakken hoe de Ramadan invloed lijkt te hebben op spelers hoe (g)een pet een invloed kan hebben op het resultaat hoe de winst van Westerlo niet eens een stunt was hoe het play-offs op twee snelheden wordt, wel met enkel topclubs hoe Filip iets gemeen heeft met de nieuwe Antwerp-coach hoe Ajax-Frankfurt weer voor twijfelachtig gedrag van fans zorgde hoe Cercle het wel eens vlaggen zou kunnen hebben hoe Jashari Club laat draaien hoe Stijn Stijnen weer de aandacht op zich trok hoe Genk-Union zeer interessant wordt hoe Koen Casteels voor verdeeldheid zorgt hoe de muur beslissend was in Man. United - Arsenal

hoe Nottingham Forest blijft knokken voor de top 4 hoe Lyon 9 maanden zonder coach moet, maar Fofana wel boven water komt hoe de Europa League mogelijks een droomfinale kan krijgen hoe Club Brugge toch mag hopen bij Aston Villa hoe de Serie A de spannendste grote competitie is hoe je niet Man van de Match wil worden in de Champions League-finale hoe Genk door het oog van de naald kroop