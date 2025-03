Club droomt van "Atalanta-scenario" in Villa Park: "Mensen geven ons geen kans meer, maar wij willen absoluut winnen"

De opdracht is zo helder als maar kan voor Club Brugge woensdagavond: aanvallen en scoren in Villa Park. Na de heenmatch is de situatie verre van ideaal voor blauw-zwart, maar het geloof is nog steeds héél groot in de kleedkamer. "Wordt het makkelijk? Nee. Maar we hebben al getoond dat het moeilijk ook kan", sprak coach Nicky Hayen op de persconferentie.

Toch is het geloof in de Brugse kleedkamer nog altijd levende. "Ik denk niet dat ik dat moet overbrengen op mijn spelers", vertelde Hayen. "De spelersgroep gelooft er zelf nog in. Dat voel je in de kleedkamer."

"Morgen zullen we tegen een ploeg spelen die het tempo uit de wedstrijd haalt, want zij moeten niet scoren. Daar moeten we op een slimme manier mee omgaan. En alles zal ook nog eens 100% moeten meezitten."

Een scenario dat ze morgen o zo graag nog eens zouden overdoen. Want in Birmingham staat Club voor een pittige opdracht: 2 doelpunten ophalen.

"Misschien is het na 5 minuten al afgelopen, voor hetzelfde geld worden het verlengingen. We kunnen het niet voorspellen. Het enige wat we weten, is dat we er nog vol in geloven. Een klein percentage kans is beter dan 0% kans."

Want dat laatste was vorige week het pijnpunt van Club op Jan Breydel. "We kregen zeker kansen genoeg om te winnen", wist ook de T1.

"We moeten en willen scoren. Dat is de manier waarop we onszelf willen presenteren. De manier waarop we thuis gespeeld hebben, moeten we opnieuw durven bovenhalen: lef tonen en morgen wel de kansen afmaken."

Over zijn wedstrijdplan wil Hayen nog niet te veel prijsgeven. Maar hij weet wel waar het op staat. "Het is eigenlijk alles of niets, hé", stelde hij.

Ook draaischijf Ardon Jashari was er op het persmoment zeker van: Club Brugge ligt nog niet tegen het canvas.

"Of dit de laatste kans is voor mij om me aan Europa te tonen? Nee, want ik denk niet dat het voorbij is. We hadden vorige week een goeie match en ook in de groepsfase speelden we erg goed tegen Villa."

"En trouwens, in voetbal weet je het nooit. We weten wel dat het heel moeilijk wordt, zeker omdat ze thuis spelen, maar alles blijft mogelijk. We hebben niets te verliezen en gaan er vol voor."

"Een percentage wil ik er niet op plakken, maar als we nu wel de kansen afmaken ...", droomde de Zwitser luidop. En zoals coach Hayen zei: zelfs een waterkansje is beter dan geen kans.