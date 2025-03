België op het WK rugby? Na klinkende zege in Nederland maken Zwarte Duivels nog kans op allerlaatste ticket

Nederland kloppen om WK-droom levend te houden

De Belgische rugbymannen spelen om 13 uur hun klassementswedstrijd om de vijfde plaats van het Rugby Europe Championship (REC), het tweede niveau in Europa.



Maar er staat meer op het spel dan een 5e plek in het REC: de vijfde mag immers naar een ultiem WK-kwalificatietoernooi in november in Dubai. Daar is nog 1 ticket te verdienen voor het WK 2027 in Australië. WK-deelname is de grote droom van de Belgen.



De Belgische rugbymannen werkten de voorbije weken de groepsfase van het REC af. Daarin eindigden ze op de derde plaats in poule B, na nederlagen in Portugal (40-30) en in Bergen tegen Roemenië (14-31) en een zege in Duitsland (19-39).



De top 2 in de twee REC-groepen - Portugal en Roemenië in de poule van de Belgen - plaatsten zich voor de halve finales en waren zo zeker van een ticket voor het WK.



In de klassementswedstrijden voor 5 tot en met 8 wipte België begin maart in Waterloo overtuigend Zwitserland met 38-5. Nederland versloeg Duitsland met 38-9.



België en Nederland spelen zo een rechtstreeks duel om de vijfde plaats. België is de nummer 26 van de wereld, Oranje de nummer 24.