Aanvoerder Bryan Heynen verlengt contract bij Genk tot 2029: "Ik kies ervoor om geschiedenis te schrijven"

Een rode pil of een blauwe pil? Die keuze kreeg Genk-aanvoerder Bryan Heynen in een aankondigend filmpje over zijn contractverlenging - als ware hij in de film The Matrix beland.

"Velen kiezen ervoor om te vertrekken en om Europa in te trekken", luidde het. "Maar weinigen kiezen ervoor om te blijven en een legende te worden."

Heynen dus wel. Hij koos voor de blauwe pil - hoe kan het ook anders als Genkie? - en verlengt zijn contract tot 2029 in de Cegeka Arena. "Ik kies ervoor om geschiedenis te schrijven", besloot hij.

De middenvelder maakte in de zomer van 2015 zijn debuut in de hoofdmacht van de Limburgers. Intussen staat zijn teller op 325 wedstrijden, enkel Thomas Buffel heeft er meer. Heynen werd 1 keer kampioen met Genk en won ook 1 keer de Beker van België en de Supercup.

“De club toont enorm veel vertrouwen in mij. Ik voel me goed bij KRC Genk en wil hier gewoon nog heel lang blijven”, reageerde hij nog op de clubwebsite.

"Bryan is een authentieke leider", vulde Head of Football Dimitri de Condé aan. "Niet in woorden, maar in daden. Hij gaat voorop in de strijd en trekt zijn ploeg door moeilijke momenten heen. We zijn ongelofelijk trots dat we van Bryan een Genkie voor het leven kunnen maken."