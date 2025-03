"Denker" Jan Vertonghen speelt opnieuw geen minuut bij Anderlecht: "Hij moet fit geraken voor de play-offs"

di 11 maart 2025 08:48

Anderlecht verloor zondag met 2-0 op het veld van Westerlo. Bij paars-wit bleef Jan Vertonghen op de bank zitten. Aan de tafel van Extra Time vond Frank Boeckx het "een wanprestatie van Anderlecht omdat er geen leiders op het veld stonden". Bij Westerlo blonken er dan weer wel heel wat spelers uit.

Het was een opvallend beeld tijdens Westerlo-Anderlecht. Al in de eerste helft was Jan Vertonghen aan het opwarmen, maar op een bepaald moment poseerde zoals 'De Denker', het standbeeld van Auguste Rodin.



"Dat is al na 15 minuten", weet Frank Boeckx. "Maar hij heeft uiteindelijk 0 minuten gespeeld. Hij moet fit geraken voor de play-offs en voor de bekerfinale. Hij maakt de spelers rond hem beter."



"Vraag het maar aan Zeno Debast. Die zal direct zeggen hoeveel hij heeft opgestoken van Jan. Ik vond het een wanprestatie van Anderlecht. Gewoon omdat er geen leiders op het veld stonden."



"Geen Leander Dendoncker, die ziek was. Theo Leoni is dat wel als aanjager, maar is nog jong dus daar kan je niet alles op steken. Als je dan Jan erop zet, worden de 4-5 spelers rond hem beter."



"Coosemans gaat ook in de fout, dus daar kan je ook niet meer op rekenen. Ineens was er niemand niet meer, en dat zag je aan het voetbal."



"Bij Anderlecht gaat het dan vaak over het feit dat ze hun truitje niet hebben natgemaakt", werpt Filip Joos op. "Maar opvallend gisteren: er stonden 7 van de 10 spelers van Anderlecht in de top 10 van meest gelopen kilometers tijdens de wedstrijd."



"Vazquez is misschien wel het beste voorbeeld", ziet Boeckx. "Hij zal altijd zijn truitje natmaken, net als Thorgan Hazard. Maar het is gewoon de kwaliteit aan de bal."



"De kwaliteit, de rust, de juiste keuzes maken. Dat ontbrak, net als vooruit durven voetballen. Als je ziet hoe Westerlo omschakelde en dan hoe weinig Anderlecht vooruit speelde, ja goed."

Westelse uitblinkers

Bij Westerlo blonk achterin de 18-jarige Luka Vuskovic opnieuw uit. Hij lag met sterke intercepties mee aan de basis van de overwinning en is naar verluidt een superprof.



"Ik heb dat van een aantal ploegmaats al een paar keer gehoord", aldus Tuur Dierckx. "Dat hij iemand is die meestal om 7.30 uur op de club komt om te trainen en nadien ontbijt."



"Als 18-jarige dit doen: verdedigend al goed staan, contact met de spits houden. Al zijn er ook wat minpuntjes waaraan je ziet dat hij nog maar 18 jaar is", ziet Boeckx nog ruimte voor verbetering.



"Maar al 7 goals gemaakt, alle duels winnen, goed met het hoofd, goede positie. Voetballend kan er nog aan gewerkt worden, maar ik verschoot wel van zijn leeftijd toen hij zijn 4e goal maakte."



"Je zou het niet zeggen als je hem ziet spelen", besluit Dierckx.

Op het middenveld heerste Thomas Van den Keybus. "Hij start al 3 matchen op een rij op zijn beste positie, nummer 8", vindt Dierckx. "Zo kan hij meer het spel dicteren en aan de bal komen, zowel aanvallend als verdedigend."



"Hij zit op het juiste moment ertussen. Hij zit echt in zijn comfortzone. Hij voelt heel sterk aan waar hij moet zijn en wanneer hij moet spelen. Met zijn frêle lichaamsbouw gaat hij ook elk duel aan 100% aan, en hij wint er ook veel."



"Hij laat de bal het werk doen. Hij maakt het niet te moeilijk en maakt zo anderen beter. Op dit moment is hij echt een meerwaarde voor Westerlo op die positie."



Er zat niemand bij Westerlo die het verdiende om de play-downs te spelen. Frank Boeckx