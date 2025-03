Zó gewild dat er relletje in Zwitserland losbrak: de opmars van Ardon Jashari, motor van het mirakel tegen Villa?

wo 12 maart 2025 06:07

Ardon Jashari was een lichtpunt in de heenmatch tegen Aston Villa.

Week na week mag Club Brugge een hoger prijskaartje rond zijn nek hangen. Ardon Jashari (22) groeide dit seizoen uit tot dé steunpilaar van blauw-zwart. Vanavond moet hij de fundering worden van een stunt in Birmingham. Wie had dat verwacht toen de middenvelder even vastgeketend werd bij een transferrel in eigen land? Dit is het verhaal van zijn opmars door Zwitserse ogen.



"Jashari was inderdaad geweldig." Niet zomaar een mening. Wel een kort, maar krachtig WhatsAppberichtje van voormalig middenvelder Franky Van der Elst vorige week. De legende van Club Brugge zag dat Ardon Jashari hét grote lichtpunt was tegen Aston Villa - zelfs bij de implosie in het slot. Een compliment van een ervaringsdeskundige dat kan tellen. In de Brugse derby herhaalde hij dat kunstje gewoon. "Hij deed alles goed en leverde nog maar eens het bewijs waarom hij Vetlesen uit de ploeg houdt. Straf, dat had niemand toch verwacht?", klonk het in Extra Time. In België misschien niet, maar in Zwitserland valt niemand van zijn stoel door de prestaties van de 22-jarige katalysator.

Ardon Jashari is de Brugse sterkhouder op moeilijke momenten.

Altijd en overal leider

"De groei van Jashari? Die was wel te verwachten, hoor. Ik was eerder verbaasd dat hij halt hield bij Club Brugge. Hier dacht iedereen dat hij meteen naar een ploeg in een grote competitie zou gaan." Aan het woord is Raphael Gutzwiller, een Zwitserse journalist, presentator en podcasthost. Maar belangrijker: een man die zijn landgenoot al jaren volgt én enkele keren met hem sprak. De middenvelder doorliep de jeugdreeksen bij FC Luzern, dat afgelopen zomer 6 miljoen euro cashte van blauw-zwart. Een veilige investering volgens de lokale watchers. "Maar het was niet zo dat Jashari hier al jaren hét grote talent was. Hij had het niet makkelijk om door te breken in het eerste elftal", vertelt Gutzwiller. "Pas in december 2021 besliste nieuwe coach Mario Frick dat Jashari zijn kapitein én eerste naam op het wedstrijdblad zou worden." Het begin van een steile opmars die door een natie nauwlettend in de gaten werd gehouden.

Ardon Jashari in het shirt van de Zwitserse formatie FC Luzern.

"Het was simpel", grinnikt Gutzwiller. "Vanaf minuut 1 was Jashari baas op het veld. Dat had ik nog nooit gezien bij zo'n jonge speler. Hij was nog maar 18, hè." Op het zelfvertrouwen van de Zwitser stond geen leeftijd. En het bleef ook niet binnen de krijtlijnen. "Een tweetal jaar later deed ik een interview met hem. Het enige wat ik erna kon denken, was: "Wat een kerel is me dat?" Uit al zijn antwoorden bleek dat hij een natuurlijke leider was." Die kwaliteit is een zeldzaamheid. Dus stonden ploegen in de rij te hengelen naar de diensten van Jashari.

Zelfs zonder kapiteinsband was het overduidelijk dat hij de leider bleef. Raphael Gutzwiller

Anno 2023 is het niet Club Brugge, maar wel onder meer Porto en FC Basel die contact opnemen met de jonge middenvelder. "Wat er met die laatste gebeurde, zorgde voor animo in Zwitserland", doet Gutzwiller het verhaal van een bewogen zomer. "Basel trok enorm aan zijn mouw en beloofde hem de kapiteinsband. Een voorstel waar Jashari zelf wel oren naar had. Alleen weigerde Luzern hem te verpatsen aan een rechtstreekse concurrent." Omdat de metronoom niet publiekelijk had gezegd dat hij bij Luzern wilde blijven, besloot de club maatregelen te nemen. Een handvol wedstrijden verloor hij zijn kapiteinsband. "Maar zelfs zonder die band was het overduidelijk dat hij de leider bleef", deelt de Zwitserse journalist. Ondertussen maakte de pers handig gebruik van de minivete - al dan niet met een gevatte cartoon.

De flirt met Basel leverde Jashari een kleine transfersoap op in eigen land.

Onverstoorbaar aura

Voor heel wat jonge voetballers zou het een slopende periode betekenen. Maar je raadt het al: voor ene Ardon Jashari uiteraard niet. "Die overvloed aan zelfvertrouwen is zelden gezien, maar kan ook als arrogant worden beschouwd", pikt Gutzwiller in. En dat staaft hij met een opvallende anekdote. "Ik herinner me nog dat ik een interview deed met hem zo'n drie maanden na de Basel-heisa. Jashari mocht daarvoor enkele weken niet met de pers praten." "Basel had een vreselijk seizoen en bengelde onderin in het klassement. Ik vroeg of Jashari blij was dat hij nu de transfer niet had gemaakt. "Wel, als ik bij Basel zou spelen, zouden ze daar niet staan", was zijn antwoord." De mentaliteit van een speler die de absolute top ambieert - en hem een vergelijking met Zwitserse kapitein én idool Granit Xhaka oplevert.

Het is moeilijk om te zeggen waar zijn plafond ligt, want hij past zich moeiteloos aan aan elk niveau. Raphael Gutzwiller