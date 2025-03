Voetbal Vlaanderen wil met "alarmbelprocedure" en waarnemers agressie langs veld harder aanpakken

Vanaf het seizoen 2025-2026 voert Voetbal Vlaanderen een nieuwe maatregel in om het probleem van fysieke en verbale agressie op voetbalterreinen aan te pakken. Met de introductie van een "alarmbelprocedure" krijgen waarnemers de taak om wedstrijden objectief te observeren en verslag uit te brengen bij het Parket.

Ondanks jaarlijkse actieplannen blijft verbale en fysieke agressie in het (jeugd)voetbal een probleem. In het seizoen 2022-2023 werden er 982 meldingen behandeld bij het Disciplinair Comité. Vorig seizoen steeg dat aantal zelfs nog tot 1052.



Een kwalijke tendens die Voetbal Vlaanderen nu een halt wil toeroepen.



Door waarnemers in te zetten die verslag maken van incidenten en die meteen kunnen melden dankzij "de alarmbelprocedure", wil de federatie sneller schakelen. "Met deze alarmbelprocedure kunnen we als federatie daadkrachtiger optreden", zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.



“We beschikken over een direct en betrouwbaar middel om feiten vast te stellen en kunnen zo sneller sancties opleggen. Dit biedt ons de mogelijkheid om het gedrag van clubs en leden gericht te corrigeren en in ernstige gevallen hardleerse overtreders uit het spel te halen. Dit is eveneens een sterk signaal naar onze scheidsrechters toe, zij zijn te vaak slachtoffer van agressie”



Concreet moet er binnen de 48 uur na een incident een verslag worden ingeleverd bij de griffie van Voetbal Vlaanderen, die het op zijn beurt overmaakt aan het Parket. Indien nodig volgt een vordering, waarna het Disciplinair Comité kan overgaan tot sancties.



"Met deze maatregel zetten we een duidelijke stap naar een respectvollere voetbalomgeving", zegt CEO Philippe Rosier. "Agressie hoort niet thuis op onze velden, en met deze nieuwe procedure geven we een krachtig signaal dat overtredingen niet ongestraft blijven."