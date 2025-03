Tim Merlier beleefde "zege om te onthouden" in leiderstrui: "Bij val reed er iemand op me in en was wiel gebroken"

ma 10 maart 2025 16:53

Tim Merlier verkeert in topvorm. De Belg lacht zijn tanden bloot na een nieuwe sprintzege in de koers naar de zon. Concurrenten als Mads Pedersen konden onze landgenoot niet kloppen ondanks een val. "Het is volgens mij de eerste keer dat ik in een leiderstrui win", deelt Merlier.

"Dit is eentje dat ik zal onthouden", lacht Tim Merlier zijn tanden bloot na een tweede zege met overmacht. Het is de 6e seizoenszege van de Belg, toch is deze uniek. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik in de leiderstrui win, denk ik." Bijna stak vroege - en ijzersterke - vluchter Abrahamsen er een stokje voor. "Vandaag moesten we lang het vuile werk allemaal zelf opknappen, maar dan hielp Lidl-Trek. Abrahamsen was heel sterk en bleef lang weg. Uiteindelijk ben ik heel blij met hoe het afgelopen is." "Je weet als het 6 km rechtdoor is en er sterke ploegen zijn, dat het moeilijk is om je goed te organiseren in de sprint. Maar Bert (Van Lerberghe, red.) en ik hebben niet veel nodig om elkaar te verstaan."

Ze vielen voor me en ik had geen tijd om te remmen. Er reed ook nog eens iemand op me in. Tim Merlier