Peter Vandenbempt ziet 2,5 titelkandidaat én opluchting in Gent: "Play-off I is een mooie opsteker voor het nieuwe bestuur"

ma 10 maart 2025 10:44

In zijn wekelijkse analyse steekt Peter Vandenbempt KAA Gent een pluim op de hoed.

De 6 tickets voor de Champions' Play-offs zijn uitgedeeld. In zijn wekelijkse analyse steekt Peter Vandenbempt KAA Gent een pluim op de hoed. Onze commentator kijkt ook uit naar Genk - Union van volgend weekend en hij ziet dat Anderlecht "pijnlijk diep door de ondergrens is gezakt".

Progressie in Gent

Alle ploegen voor de Champions' Play-offs zijn bekend: KAA Gent won gisteren bij Antwerp (0-1) en is verzekerd van een plek in de top 6. Eindelijk, zo zullen ze zeggen in Gent. Het was van 2019 geleden dat ze nog Play-off I speelden: een eeuwigheid voor een ambitieuze club. Voor de nieuwe mensen, die werk maken van het nieuwe KAA Gent, is het een mooie opsteker.

Tot een paar weken geleden dacht ik dat er voor Gent niets meer dan een figurantenrol zou weggelegd zijn. De uitslagen waren lang het resultaat van een volwassen dosis meeval.

De 3-2 tegen rode lantaarn Beerschot ligt nog vers in het geheugen, maar intussen speelde Gent gelijk in Genk (0-0), thuis tegen Club Brugge (1-1) en gisteren speelde het ook een goede wedstrijd in Antwerpen. Dat was allemaal meer dan geluk.



Gent moet momenteel zeker niet onderdoen voor het tragische Anderlecht.

Gent maakt progressie. De ploeg komt nu met vertrouwen en initiatief aan de aftrap, het zet goed druk vooruit en het heeft een duidelijk plan.

Een goede Kums zit, op zijn gezegende leeftijd, nog in de controletoren. Voorin valt me die Goore goed mee: de veelbelovende spits werkt hard naast Vanzeir. En met Lopes heeft Gent een cruciale pion gevonden op het middenveld.

Het voetbal kan nog beter. Gent moet meer kansen creëren, maar het team gaat er wel onmiskenbaar op vooruit. Een pluim op de hoed voor coach Milicevic! Gent voetbalde alleszins beter dan Antwerp en momenteel moet het zeker niet onderdoen voor het tragische Anderlecht.

Zakelijk en efficiënt Club Brugge

Club Brugge won de Brugse derby met 1-3 en hoewel de kampioen onder druk stond, deed die dat toch redelijk makkelijk. Zoals Simon Mignolet zei: Club voetbalde in Champions League-modus. De voorbije weken schoot het zich in de voet, nu pakte blauw-zwart het anders aan in de competitie. Het speelde zakelijk en efficiënt. Eerst liet Club Cercle wat razen, om dan simpel in 10 minuten de match te beslissen.

Het was ongezien naïef hoe Cercle onbezonnen naar voren trok en achterin de deur wagenwijd liet openstaan. Dat bleek niet het beste idee tegen Club Brugge. Vraag maar aan Atalanta hoe goed en snel het team kan counteren.

Hayen had ook zijn beste 11 opgesteld. Hij roteerde niet meer met het oog op de Champions League. Nog meer puntenverlies in de competitie was geen optie na de 2 op 9.

Nu kan Club Brugge woensdag, zonder stress, de Champions League-campagne afsluiten. Of doet het nog iets heel strafs tegen Aston Villa? Toegegeven, daar geloof ik niet echt in. Club zal zich eerder opmaken voor de strijd om de dubbel.

Union met de brede glimlach

Eind deze maand beginnen de play-offs. Momenteel zie ik tweeëneenhalve kandidaat voor de titel. Hoewel de play-offs pas eind deze maand officieel van start gaan, beginnen ze komend weekend al.

Een wedstrijd die geweldig geprogrammeerd staat, is die tussen Genk en Union. Felicitaties voor de kalendermaker, want het is een erg belangrijke match voor de twee ploegen.

Hoe je het ook draait of keert, bovenin is Union duidelijk het team met de beste vorm. Het voetbalt met vertrouwen en het heeft de strafste resultaten geboekt. In 10 matchen won Union 9 keer. Al die gelijke spelen uit de eerste helft van het seizoen worden nu overwinningen.

In tegenstelling tot de voorbije 3 jaar zal Union nu met een brede glimlach de stand bekijken, na de halvering van de punten. Ze zitten in een geweldige flow.

Het geluk van Genk

Bij KRC Genk moet coach Thorsten Fink iets te vaak zelf zeggen dat ze in een flow zitten. Hij had statistieken gevonden dat de overwinning in Denderleeuw niet gestolen was (0-1).

Ze speelden er op een slecht veld, maar Genk had toch vooral geluk. En komend weekend zullen de spitsen van Union niet zo onbeholpen afwerken als die van Dender.

De resultaten van Genk blijven uitstekend, maar als het van Union verliest, gaat het met een mentale klap de play-offs tegemoet. Wint het, dan maakt het een statement.

Pijnlijk Anderlecht

De 6 teams voor de titelstrijd zijn bekend. Ik heb het gevoel dat we Champions' Play-offs krijgen met twee snelheden: enerzijds met Genk, Union en Club Brugge in de kopgroep, anderzijds met Anderlecht, Antwerp en Gent in het peloton.

Want wat moeten we van Anderlecht denken? Het flirtte al enkele keren met de ondergrens, in Westerlo zakte paars-wit er pijnlijk diep door.

Anderlecht slaagt er elke keer in om een hoopvolle prestatie, zoals tegen Standard, te counteren met een onbegrijpelijke sof.

Als Anderlecht die lijn doortrekt, komt Europees voetbal in gevaar.