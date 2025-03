Nog 5 ploegen dreigen in play-downs te belanden: dit zijn de scenario's voor de slotspeeldag

Spanning troef op de slotspeeldag, want nog 5 ploegen hopen in de veilige middenmoot van het klassement te belanden. Wie wordt veroordeeld tot play-downs met Beerschot en KV Kortrijk? Dit zijn de scenario's.

Aangezien alle clubs onderin op een zakdoek staan, is het perfect mogelijk dat het puntenaantal niet volstaat om het kaf van het koren te scheiden. In dat geval geven volgende zaken de doorslag:

Meteen de vreemde eend in de bijt, want KV Mechelen is al zeker van Europe Play-offs. Nummer 13 Cercle Brugge kan wel nog op gelijke hoogte komen, maar heeft sowieso minder gewonnen matchen.