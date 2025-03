Niet in het wiel van loods Van Lerberghe? Geen probleem voor Tim Merlier: "Dat doen ze al jaren zo"

ma 10 maart 2025 18:59

Tim Merlier heeft zijn start in Parijs-Nice niet gemist. 2 keer massasprint, 2 keer winst. Dat deed hij telkens door gebruik te maken van zijn lead-out Bert Van Lerberghe, maar niet door in zijn wiel te gaan zitten. Merlier kwam twee keer van iets verder. Onze commentatoren gingen wat dieper in op de tactiek-Merlier, of moeten we het de tactiek-Van Lerberghe noemen?

Met een 2 op 2 is Tim Merlier perfect begonnen aan Parijs-Nice. In de massasprint kwam er niemand in de buurt van onze landgenoot, die twee keer kon rekenen op de steun van zijn vaste loods Bert Van Lerberghe.



De manier waarop Merlier zijn lead-out gebruikt, is wel wat apart. Hij laat Van Lerberghe op kop van het peloton rijden, terwijl hijzelf een paar plekken verderop klaar zit om zijn sprint te lanceren.



Tijdens de tweede etappe analyseerden onze commentatoren Renaat Schotte en Sep Vanmarcke de sprinttechniek.



Renaat: "Rit 1 kende een wat atypische afloop: er was geen dominerende sprinterstrein, waardoor we gezien hebben wat we gezien hebben. Al was er wel een goede lead-out Van Lerberghe."



"Maar Merlier zat niet in het spoor van zijn loods, waardoor hij op eigen kracht moest zoeken naar een opening, die er wel kwam. Misschien met een beetje dank aan de vriendelijke concurrentie - want voor hetzelfde geld had de deur zich gesloten."



Tim Merlier en Bert Van Lerberghe vinden elkaar heel goed en Tim volgt Bert zijn beslissingen in volle finale. Sep Vanmarcke

Sep: "De opening was aan het sluiten door Timo Kielich op dat moment. Tim kwam er net op tijd langs. Tim en Bert zaten niet samen, maar dat doen ze wel vaker. Dat doen ze al jaren zo."



"In het interview na de wedstrijd zei Bert dat ze in de laatste bocht naast elkaar reden en hij zei tegen Tim: "Blijf hier zitten en ik ga de sprint aantrekken." En zo doen ze het vaker. Tim doet zijn sprint vanuit vierde of vijfde stelling, terwijl Bert aan het aantrekken is. Dat is de bedoeling om de boel te lanceren en dan kan Tim van achteruit komen."



Renaat: "Mogen we dat een systeem noemen: de tactiek-Merlier?"



Sep: "Ja, en ik denk dat je zelfs mag zeggen: de tactiek-Van Lerberghe. Zij hebben vroeger misschien een discussie daarover gehad. Maar ze vinden elkaar heel goed en Tim volgt Bert zijn beslissingen in volle finale."



"Op dat moment moet ook de lead-out-man beslissingen durven te nemen, die uiteindelijk goed komen voor de sprinter zelf. Als het perfect loopt, zou de sprinter zou weinig mogelijk zelf moeten nadenken en pas de laatste 500 meter zelf zijn manoeuvres moeten gaan maken." "Tot dan moet hij kunnen vertrouwen op zijn lead-out."

Wat doen de andere sprinters?