Mike De Decker hijgt Dimitri Van den Bergh in zijn nek: "Een kwestie van tijd voordat hij de fakkel overneemt"

"Daar heb ik ook niet in geloofd", blijft Clarys realistisch. "Met zijn eerste 9 pijlen doet Littler zijn tegenstander dood. En als je zelf sterk opent, gaat hij er toch spelenderwijze over."

In zijn laatste wedstrijd stond De Decker in de finale tegenover wereldkampioen en dartsfenomeen Littler. Hij bood de Engelse tiener aardig weerwerk (5-8), maar de megastunt volgde niet.

"De Decker heeft een sterk toernooi gespeeld", blikt voormalig dartsspeler en VTM-analist Erik Clarys terug op de Belgian Darts open. "Met enkele matchdarts had hij misschien wat geluk, maar in het algemeen gooide hij fantastisch."

Na zijn winst op de World Grand Prix in oktober schitterde Mike De Decker het voorbije weekend voor eigen publiek in Wieze. Hij boekte er mooie overwinningen: onder meer tegen 's werelds nummer 1 Luke Humphries (6-4).

Druk waar De Decker beter mee omgaat. "Hij voelt zich als een vis in het water op het podium, voor Van den Bergh is darts werken geworden."

Het publiek in de Oktoberhallen gaf Mike De Decker een duwtje in de rug. "Hij werd gedragen door zijn fans en dat gaf hem vleugels", zag Erik Clarys.

Op de wereldranglijst zit De Decker (PDC-21) Dimitri Van den Bergh (PDC-19) op de hielen. "Hij zit in een positieve flow", zegt Erik Clarys. "Het is een kwestie van tijd voordat De Decker de fakkel overneemt als Belgische nummer 1. Zo voel ik het toch aan."

Later dit seizoen staan Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh schouder aan schouder in de PDC World Cup of Darts, het dubbeltoernooi in Duitsland. Iets waar Erik Clarys naar uitkijkt.

"Ze vormen er een nieuw duo. Benieuwd of de chemie even groot is als tussen Van den Bergh en Huybrechts. Zij gooiden ijzersterk als team", weet de dartsanalist.

Het te kloppen team in juni wordt Engeland. Met Luke Humphries en Luke Littler sturen zij de nummer 1 én de wereldkampioen naar Frankfurt.

"Ik houd mijn hart al vast", lacht Clarys. "Luke en Luke vormen een nog straffer duo dan Luke Humphries en Michael Smith. En die waren al onverslaanbaar."