Meest succesvolle Duitse winterolympiër Claudia Pechstein zet op haar 53e punt achter imposante schaatscarrière

Veterane Claudia Pechstein hangt na een carrière van 34 jaar haar schaatsen definitief aan de haak. Dat heeft de 53-jarige Duitse maandag bekend gemaakt op een persconferentie, 11 dagen nadat er een einde was gekomen aan een lang aanslepende dopingzaak uit 2009.

Haar successen werden echter lang overschaduwd door een dopingzaak uit 2009. Hoewel Pechstein nooit positief op doping testte, kreeg ze destijds een schorsing van twee jaar opgelegd wegens afwijkende waarden in haar bloedpaspoort. Pechstein wijtte haar postieve test altijd aan een erfelijke vorm van bloedarmoede.

Drie jaar geleden schaatstte ze in Peking haar 8e Olympische Winterspelen. Geen enkele vrouw deed ooit beter. Daarnaast verzamelde ze op wereldkampioenschappen 42 medailles, waarvan 6 gouden.

Met 5 keer goud, 2 keer zilver en 2 maal brons mag Claudia Pechstein zich de meest succesvolle Duitse winterolympiër in de geschiedenis noemen.

Elf dagen geleden erkende de internationale schaatsunie ISU na een 16 jaar durende juridische strijd dat er bij Pechstein en haar vader wel degelijk een erfelijke aandoening was vastgesteld, waarna beide partijen een schikking bereikten.

"Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen als het allemaal achter de rug was. Het is genoeg geweest nu", vertelde Pechstein die nu een carrière als trainer en adviseur ambieert.

Hoewel haar naam is gezuiverd, eiste Pechstein wel nog een schadevergoeding van 8,4 miljoen euro van de ISU. Met welk bedrag die nu over de brug komt, is niet bekend.