Kim Gevaert staat Belgisch record "met gemengd gevoel" af aan Rani Rosius: "Maar het is haar van harte gegund"

"Ze was er vorig jaar al dicht bij. In de ochtendsessie liep ze dan 7"16. Ik dacht: daar nog 7 honderdsten afdoen is veel, maar ze heeft het toch maar gedaan. Ze heeft een heel goede 60 meter gelopen en verdient het."

De coach van Rani Rosius had voorspeld dat ze 3 jaar nodig zou hebben om het Belgische record te breken, maar het lukte al na één jaar. Voor Kim Gevaert kwam het niet als "een verrassing".

Het moest er een keer van komen. Dat beseft Kim Gevaert maar al te goed. Na 18 jaar is haar Belgisch record op de 60m indoor van de tabellen.

"Maar het is Rosius absoluut van harte gegund. Ze is een getalenteerde, harde werkster die een hoogstaande finale heeft gelopen."

"Mijn record op de 100m is al een tijdje gebroken, maar daar had ik minder connectie mee. De 60 meter was écht mijn nummer, dat ik heel graag deed. Dan is het toch helemaal anders om een record te zien verdwijnen."

Een record is er om gebroken te worden, zegt Gevaert. "Maar het voelt toch een beetje als afscheid nemen ... om mijn naam niet meer naast het record te zien staan."

De beloning bleef voor Rosius wel uit: ze moest vrede nemen met de 5e plek in de finale. "Maar als ze zo blijft voortdoen, zal ze zeker eens in de prijzen vallen", is Kim Gevaert overtuigd.

"Als ze deze tijd op de 60 meter kan doortrekken naar de 100 meter, zou ze zelfs 11"00 moeten kunnen lopen. En waarom niet eronder? Dat is toch de magische grens voor elke 100 meter-loopster."

"Ik zie haar zeker evolueren in die richting en dat heeft ze duidelijk ook in haar hoofd. Zeker buiten heb je de weersomstandigheden die in je voordeel kunnen zijn. Wat rugwind kan nog extra honderdsten opleveren."

"Rani heeft getoond dat ze een kampioenschapsloopster is. Haar voorbereiding was goed, maar ze kan duidelijk pieken op een kampioenschap. Dat is niet iedereen gegeven."