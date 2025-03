Jarenlang zenuwprobleem was boosdoener voor Noor Vidts op weg naar WK: "Absurd om te gaan als je 80% bent"

Maandag bracht Noor Vidts het vervelende nieuwtje naar buiten: ze trekt een streep door haar WK indoor. De oorzaak? Trainingsachterstand, al moeten we nog verder terug in de tijd om de echte boosdoener te vinden. Vidts kampt al 4 jaar met een zenuwprobleem. "En na de 3 grote toernooien van vorig jaar, voelde ze het meer en meer."

"Door het probleem krijgt ze vooral irritatie bij het hordelopen", ging haar coach verder. "Daarom zijn we iets trager begonnen."

"Dat lukt ieder jaar wel, maar dit jaar begon ze het in de voorbereiding wat meer te voelen." Niet verwonderlijk, na een bomvol jaar met 3 grote kampioenschappen.

"Het is een blessure die Noor al 4 jaar heeft", stak Oliva van wal. "Het heeft te maken met de positie van haar bekken, dat al sinds haar geboorte op een bepaalde manier staat. Ze moet daardoor heel veel therapie doen om haar wervelkolom onder controle te krijgen."

"Trainingsachterstand", klonk het in een eerste persbericht. Maar een telefoontje met coach Fernando Oliva bracht meer duidelijkheid. Een zenuwprobleem achtervolgt Vidts al jaren.

Voor velen kwam het maandagavond toch als een grote verrassing. Dubbel wereldkampioene indoor Noor Vidts verdedigt haar titel op de vijfkamp niet in Nanjing.

Ik zag op het EK in Apeldoorn atleten met dezelfde situatie, waarvan de prestatie niet top was.

Gelukkig voor Vidts is het probleem intussen wel van de baan. "Alles is onder controle", stelde Oliva gerust. "Haar outdoorseizoen komt dus zeker niet in gevaar. Er is tijd genoeg."

"We zagen het gemiste WK ook niet als tegenslag, maar als een kans om de oorzaak van haar probleem te vinden. Dat hebben we gedaan. We weten vanwaar het komt en wat er moet gebeuren."

"Maar ze was nog niet klaar om nu al een competitie op maximale intensiteit te doen. Je moet naar een toptoernooi trekken met een topvoorbereiding. Als die er niet is, is het absurd om je te meten met de toppers."

Vidts staat nochtans niet zó ver van haar topniveau. "Ze zit op 80 of 85%", schatte Oliva in. "Maar het is ook nog eens heel ver reizen naar China."

"Er zouden dus nog een jetlag, adaptatie qua slaap, de vermoeidheid van haar revalidatie én een gebrek aan competitie bijkomen.