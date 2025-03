Is "unieke band" het geheime wapen achter de vele overwinningen van Tim Merlier? "Zijn nog meer op elkaar ingespeeld"

ma 10 maart 2025 14:16

Gisteren sloeg het gouden duo van Soudal Quick-Step opnieuw toe. Bert Van Lerberghe verzorgde de assist, waarna Tim Merlier de voorzet feilloos binnenkopte. De 2 boezemvrienden zorgden zo al voor 5 zegeruikers in 2025. "Het is een uniek verhaal", vertelt Van Lerberghe over hun band.

Met zijn vijfde zege van het seizoen is Tim Merlier al bijzonder succesvol geweest. Vaste kost bij zijn zeges: een lead-out van Bert Van Lerberghe.



De 2 boezemvrienden koersen sinds 2023 voor Soudal - Quick Step. Hun vriendschap konden ze zo inzetten in het peloton.



"We kennen elkaar al een jaar of 20", deelt Van Lerberghe voor de start van de 2e etappe van Parijs-Nice. "Dus onze band is niet echt gegroeid, maar we zijn wel nog meer ingespeeld op elkaar. Al kon onze band al bijna niet beter zijn."



"Het is iets heel unieks en nog nooit gebeurd, denk ik. Op school hadden we dat nooit gedacht. Het is een uniek verhaal. Dat is heel tof."



Vandaag staat er een nieuwe sprintkans voor Merlier en co. op het programma met een laatste rechte lijn van 6 kilometer.



"Dat is heel moeilijk want ze kunnen blijven komen", weet lead-out Van Lerberghe. "We zullen ons best doen om vroeg goed te zitten en er zo lang mogelijk te blijven. Hopelijk kan ik Tim in de laatste kilometer goed afzetten."



Merlier mag vandaag sprinten in zijn gele trui. "Het is een leuk gevoel, enkel jammer van de regen. Het is een moeilijke aankomst, maar we hebben genoeg ervaring in de ploeg om dat tot een goed einde te brengen."



Zorgt het gouden duo bij Soudal Quick-Step voor een nieuwe overwinning vandaag?