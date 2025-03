Hoe kan specialist toch zo twijfelen? Vincent Janssen deelt psychologie achter penalty's: "Je kan het niet forceren"

De reden? "Voor mij was het even genoeg, want ik had er te veel gemist", getuigt de Nederlander twee maanden later aan de tafel van Extra Time. "Dus kijk je naar andere jongens met een goede traptechniek."

Even de tijdcapsule in naar 19 januari 2025.

"Het ultieme bewijs dat het toch een loterij is?", gooit Filip Joos in de groep.

De spits stond lang bekend als ware specialist bij The Great Old. Van zijn eerste 30 elfmeters verdwenen er 29 in doel. Maar dan stokte de machine. Van de laatste 7 gingen 5 pogingen de mist in.

"Of net dat het tussen de oren zit en nét met vertrouwen te maken heeft", countert Frank Boeckx.

Een piste die Janssen - instemmend knikkend - ook bewandelt.

"De twijfel zat er bij die 31e penalty niet in toen ik die miste. Maar intussen heeft zich die wel genesteld", beaamt de ex-international van Oranje.

"Weet je, het is fijn om er even niet mee bezig te zijn. Want zelfs op training liep het niet meer. Dan kun je wel dingen gaan forceren. Maar als je niet veel later drie keer op rij mist, kun je ook niet doen alsof het je niets boeit."

En dus kunnen we ook van een vormcurve spreken bij de meest rechttoe rechtaan standaardsituatie in het voetbal. Daarbij wordt de psychologie omgezet in pure statistiek.

"Want die cijfers worden ook zeker aangehaald als er wrevel is over wie trapt", besluit Tuur Dierckx.