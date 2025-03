Heerlijke omhaal levert Thierry Ambrose wel blessure op: "Heb een scheur in pees van mijn middelvinger"

Je moet wat over hebben om pareltjes te scoren op het hoogste niveau. Die les heeft Thierry Ambrose intussen geleerd. De spits van KV Kortrijk pareerde een reeks ja/nee-vragen in Extra Time en deelde het nieuws van zijn vingerblessure. "En of ik mijn controle miste? Ja en nee", kan Ambrose nog steeds smakelijk lachen.