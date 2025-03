Geen derde wereldtitel op rij op de vijfkamp: Noor Vidts past voor WK indoor door trainingsachterstand

ma 10 maart 2025 17:00

Noor Vidts zal haar wereldtitel niet verdedigen op het WK indoor in Nanjing (Chi). De meerkampster heeft een trainingsachterstand opgelopen door een blessure waar ze enkele weken last van had. Ze voelt zich daardoor niet klaar om een nieuwe gooi te doen naar goud. "En het zou te gek zijn om onberekende risico's te nemen", zegt ze.

Goud in Belgrado (2022) en goud in Glasgow (2024), maar er zal geen hattrick komen voor Noor Vidts op het WK indoor. De vijfkampster maakte dinsdag bekend dat ze het toernooi aan zich voorbij laat gaan. "Noor kampte tijdens de voorbereiding op het indoorseizoen met een chronische klacht aan de achterkant van het bekken", klinkt het in een persbericht. "Het heeft even geduurd voordat de precieze oorzaak gevonden was, maar de blessure is daarna goed behandeld en het gaat inmiddels ook merkelijk beter. Het heeft er wel voor gezorgd dat Noor trainingsachterstand heeft opgelopen." "Ze is op dit moment nog niet klaar om op een goede manier aan de competitie deel te nemen en dus besliste Noor in overleg met haar coach Fernando Oliva en met de medische staf dat het onverstandig is om naar China af te reizen."

Er staat een belangrijk outdoorseizoen voor de deur. Het zou te gek zijn om nu onberekende risico’s te nemen. Noor Vidts