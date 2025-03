Dries De Bondt miste bijna start van Tirreno-Adriatico: "Miljaar, ik stond op de verkeerde luchthaven"

Decathlon - AG2R La Mondiale had bijna met een man minder aan Tirreno-Adriatico moeten beginnen. Door enkele uitvallers bij het team moest Dries De Bondt in laatste instantie naar Italië vliegen, maar dat liep bijna fout. De voormalige Belgische kampioen stond op de verkeerde luchthaven. "Naar goede gewoonte stond ik in Zaventem", doet De Bondt zijn verhaal.

Hij zal niet de eerste en niet de laatste zijn die het overkomt. De vergissing van Dries De Bondt had eigenlijk al niet kunnen gebeuren, want hij stond niet op de planning voor Tirreno-Adriatico.

"Ik heb altijd rekening gehouden met dat scenario", zegt de Belg die zich stand-by moest houden. "Strade Bianche is een dubbeltje op zijn kant. Spijtig genoeg hebben we Stan (Dewulf) en Clément Berthet verloren."

Dat duo stond gepland voor Tirreno-Adriatico, maar De Bondt moest dus depanneren. Hij zal vooral zijn kopmannen bijstaan.

"Ze hadden al lang getwijfeld om me mee te nemen en de rol verandert niet. Het is vooral in functie van Sam (Bennett) en met Johannes Staune-Mittet proberen we een klassement te rijden. Voor mezelf is het een grote bonus."