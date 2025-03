Dit waren de winnende teams voor de Strade Bianche in Sporza Wielermanager

Demi Vollering en Tadej Pogacar waren de winnaars van de Strade Bianche afgelopen zaterdag. Die koers leverde ook in Sporza Wielermanager 2 winnaars op: Martin Beine maakte de beste combinatie bij de vrouwen, Kristof Paerewyck had de winnende ploeg bij de mannen. Bekijk hier de winnende teams.

Kristof Paerewyck had in zijn ploeg Perreken de volledige top 6 in zijn ploeg: Pogacar, Pidcock, Wellens, Healy, Bilbao en Cort. Ook de bijdrages van Van Eetvelt, Skujins en Hirschi waren doorslaggevend in zijn overwinning.