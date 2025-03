De grootste verdienste van succescoach Jacques Borlée? "Hij heeft de winnaarsmentaliteit erin geslepen"

In de podcast Sporza Daily staat David Naert stil bij de legacy van coach Jacques Borleé voor de Belgische atletiek. "Hij heeft ons land een hoofdrol laten spelen in de estafettenummers", weet onze commentator. "Al zat hij er ook af en toe naast. Alexander Doom bijvoorbeeld werd jaren genegeerd."

"Het geloof in zijn atleten en zijn zelfvertrouwen zette hij ook over op het team. Ook op de lopers die niet over het talent van zijn zonen beschikten."

"En dat is een van zijn grootste verdiensten", stelt Naert. "Jacques Borlée heeft de winnaarsmentaliteit erin geslepen. Elk toernooi zei hij: "We pakken die medaille.""

Belgische atleten of coaches spraken hun verwachtingen zelden uit, maar zo was Borlée niet.

Het succesverhaal begon in 2008. "De Belgische estafettemannen plaatsten zich voor de Olympische Spelen in Peking en in het Vogelneststadion beseften we allemaal dat er wat in de lucht hing."

Jacques Borlée had snel begrepen dat een klein atletiekland kon scoren in de aflossing. Wat hij ook deed met de 4x400 meter.

Borlée was een eigenwijze of beter: een zelfverzekerde coach. "Zijn wil is wet", weet David Naert. "Op die manier doet hij me onvermijdelijk denken aan Jean-Marie Dedecker in het judo."

My way or the highway dus en dat werkte niet voor iedereen. "Julien Watrin besefte dat de aanpak van Borlée niet bij hem werkte", geeft Naert als voorbeeld.

"En lang niet iedereen viel in de smaak bij Jacques Borlée zelf. Alexander Doom is jarenlang straal genegeerd geweest door Jacques Borlée. Ook Christian Iguacel kreeg aanvankelijk geen kans."

"Daar heeft Borlée zich op miskeken", stelt Naert. "Af en toe zat hij ernaast. Op een gegeven moment raakte Doom zo ontmoedigd, door allerlei perikelen, dat hij overwoog om te stoppen met atletiek."



Het tegendeel is ook waar. "Jonathan Sacoor is de laatste jaren helemaal opengebloeid, net als Daniel Segers nu."