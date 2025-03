België sluit EK indoor "tevreden" af met 3 medailles: "Geen uitschieter, maar wel positieve punten"

ma 10 maart 2025 08:20

Twee keer zilver en brons. Dat is de oogst waarmee de Belgische atleten naar huis gaan van het EK indoor in Apeldoorn. De helft van de medailleoogst van twee jaar geleden: een teleurstelling? "Dat is te kort door de bocht", zegt atletiekcommentator Bert Sterckx.

Apeldoorn is Istanbul niet. Sprokkelden de Belgen twee jaar geleden nog 6 medailles in Turkije, dan sluiten ze nu af met 3 keer eremetaal. Zilver voor Eliott Crestan en de Belgian Waffles én brons voor de Belgian Tornados. Hebben de Belgen het dan minder goed gedaan? "Dat is te kort door de bocht", stelt Bert Sterckx. "Nafi Thiam, Noor Vidts (in Istanbul goed voor goud en brons, red.) en Alexander Doom waren afwezig, en dat zijn bijna garanties op eremetaal." "Bovendien hadden veel andere atleten last van blessures of zijn ze ziek geworden voor het toernooi, waardoor ze niet in topvorm verschenen", aldus Sterckx. Zo viel Dylan Borlée - twee jaar geleden goed voor goud met de Tornados - bijvoorbeeld geblesseerd uit op de laatste training. Het verklaart deels waarom België zonder goud naar huis gaat. "Er is geen echte uitschieter, waardoor er geen volmondige tevredenheid is", vat Sterckx samen.

"Er zijn wel positieve punten. Eliott Crestan heeft getoond dat hij een absolute topper is op de 800 meter. Daar zit nog veel muziek in voor de komende jaren." "Er was ook het Belgische record van Rani Rosius op de 60 meter op de slotdag. En het mooiste verhaal werd geschreven door Julien Watrin. Hij heeft teelbalkanker overwonnen en gaat naar huis met twee estafettemedailles." "Watrin had de breedste glimlach van iedereen en was een inspiratie voor velen die in een gelijkaardige situatie zitten."

"Maximale uitgehaald"