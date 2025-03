Auwtch! Kasia Niewiadoma deelt foto met pijnlijke gevolgen van valpartij in Strade Bianche

Kasia Niewiadoma was zaterdag een van de favorieten voor de winst in de Strade Bianche. Alleen kwam de winnares van de Tour de France Femmes op een kleine 50 kilometer van de finish zwaar ten val en moest ze uiteindelijk opgeven. Op Instagram deelde ze een foto van de gevolgen. En die zijn niet min.

De Strade Bianche ligt Katarzyna Niewiadoma wel. In haar vorige 10 deelnames finishte ze 9 keer in de top 10. Een keer moest ze opgeven, net als dit jaar dus door een valpartij op 50 kilometer van de finish in Siena.



Op Instagram schrijft ze dat ze het gemis van het podium wel kan relativeren. "Nu heb ik een ander perspectief! Het kan altijd erger, dus ik ben dankbaar voor wat ik heb: in dit geval sterke beenderen", deelt Niewiadoma, die dus geen breuken opliep, enkel heel wat schaafwonden.



Haar rechterbeen is er het zwaarst aan toe, maar ook op haar gezicht en armen heeft de Poolse wat vel verloren.



"De finale zag er geweldig uit en ik wilde er gewoon deel van uitmaken. Dat is het beste deel van elke race. Ik hoop om er zo snel mogelijk terug te staan."