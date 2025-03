"Ik ben nog nooit zo nerveus geweest": ongewone ploegentijdrit in Parijs-Nice is ook al repetitie voor de Tour van 2026

di 11 maart 2025 06:32

Geliefd door de ene, gehaat door de andere en vooral met uitsterven bedreigd: de ploegentijdrit wordt in de moderne wielersport nogal stiefmoederlijk behandeld. Maar in Parijs-Nice wordt de discipline vandaag weer afgestoft, nota bene in een atypisch kleedje en met de verrekijker richting de Tour van 2026.

Er was eens... In een ver verleden was een ploegentijdrit vrijwel onontbeerlijk in een grote ronde of rittenkoers, maar de discipline heeft niet het meest sexy imago bij het brede wielerpubliek en is de voorbije jaren in de vergeetput beland. ASO, organisator van Parijs-Nice, kwam in 2023 verrassend weer met een Team Time Trial (TTT) op de proppen en ging meteen een stapje verder met een nagelnieuwe insteek. In het klassieke format kijk je voor de uitslag van elke ploeg naar de 4e renner die de aankomst bereikt. Die verschillen neem je dan mee naar het algemene klassement. In de moderne variant telt de tijd van de eerste finisher van elke ploeg voor de daguitslag én gelden de effectieve individuele chrono's ook voor het algemene klassement. Wie gelost wordt, krijgt die tijd dus ook helemaal aangesmeerd. Daardoor moet elke ploeg nog meer de hersenpan pijnigen over wat de ideale strategie is. Blijf je zo lang mogelijk samen en schiet de kopman in het slot weg als een raket? Of offer je snel de ballast op en gaan de klassementsmannen met de betere tijdrijders per ploeg samen op zoek naar de finish?

5 trainingen

De ongewone formule leverde de voorbije 2 jaar in Parijs-Nice al bizarre beelden en omwentelingen op. Zo was er vorig jaar een plotse instorting bij Soudal-Quick Step, de ploeg van Remco Evenepoel, die op zijn beurt ook een sneer uitdeelde naar Tim Declercq, die te veel in de weg zou hebben gereden. Ook vandaag zullen de zenuwen gespannen staan. "We hebben er natuurlijk op getraind", zegt Steven de Jongh, ploegleider van Lidl-Trek, dat met Mattias Skjelmose een van de kanshebbers op eindwinst heeft. "We hebben ons plan klaar." Bij Decathlon-AG2R hebben ze de voorbije maanden 5 specifieke trainingen ingelast voor de ploegentijdrit van vandaag. "Als je op het klassement mikt, heb je geen andere keuze, ook al is het moeilijk om alle tijdrijders of renners voor deze koers vooraf samen te brengen en om te trainen op de openbare weg", legt de Franse ploeg uit bij AFP. Bij de ploeg van Oliver Naesen gingen ze tijdens de stage in december al aan de slag en trokken ze in januari van het hoogtekamp op de Sierra Nevada naar het MotoGP-circuit van Valencia. Vrijdag oefenden ze nog eens op het circuit van Magny-Cours, waar vanmiddag het startpodium staat opgesteld. "We vermoeden dat geen enkel team er meer op getraind heeft."

Lidl-Trek won enkele weken geleden de ploegentijdrit in de Ronde van Valencia.

10 versus 30 seconden

Naast de logistieke puzzel en de trainingen is er ook een tactische component. "Bij een individuele tijdrit kijk je naar je eigen inspanningen, hier moet je rekening houden met 6 andere renners", klinkt het bij de Franse ploeg. Tijdritkampioen Bruno Armirail moet een van de luitenanten van Felix Gall worden. "Het is niet zo dat je als tijdritspecialist sowieso een kanjer bent in een ploegentijdrit. De aflossingen zijn namelijk erg intens." "Na een kopbeurt houd je eigenlijk je benen stil en moet je daarna versnellen om in laatste positie te kunnen aanpikken. Het is geen constante inspanning." Dat betekent, zo legt trainer Stephen Barrett uit, dat er meer naar de snelheid dan naar de individuele wattages wordt gekeken. "En we spelen ook met de duur van de kopbeurten." "Onze sterke tijdrijders zullen 25 à 30 seconden op kop rijden, de minder sterke tijdrijders houden het op 6 à 10 seconden." "Met een algoritme berekenen we het ideale pacing plan. Het doel is dat onze tijdrijders helemaal opgebrand zijn aan de finish en dat de andere ploegmakkers de groep niet vertragen."

Vorig jaar won UAE in de Koers naar de Zon.

Barcelona

Visma-Lease a Bike mag straks zeker als een van de favorieten bestempeld worden voor de dagzege. Europees kampioen tijdrijden Edoardo Affini en goeroe Victor Campenaerts zullen kopmannen Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson escorteren tijdens de opdracht van ruim 28 kilometer naar Nevers. "We hebben het parcours nog niet gezien, maar dat doen we dinsdagochtend wel. We hebben hier een zeer sterke ploeg, maar ik kijk ook naar Jayco-AlUla, Ineos Grenadiers en Lidl-Trek", zegt de Italiaan Affini (in perfect Nederlands). "In een rit zoals gisteren kon je Parijs-Nice verliezen, vandaag kun je deze ronde winnen", vat Campenaerts samen. "Op trainingskamp hebben we er met de hele ploeg tijd voor genomen om hier op te werken." "Voor het materiaal zijn de renners afzonderlijk naar de piste getrokken. Zaterdag hebben we nog een laatste training gehouden." Dat er veel belang wordt gehecht aan dit onderdeel, staaft Campenaerts zonder schroom. "Ik ben heel nerveus. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor een TTT als voor die van vandaag. Het wordt heel belangrijk."

Wees maar zeker dat de topteams nu al met een plan bezig zijn richting de Tour van 2026. Decathlon-AG2R

Dat is de insteek op korte termijn, maar er wordt ook al verder gekeken. Volgend jaar opent de Tour de France zowaar met een ploegentijdrit in de straten van Barcelona. Het is voor het eerst sinds de Tour van 2019 dat er een ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk zit. Toen was Jumbo-Visma de snelste in de straten van Brussel. En de ongewone tijdsopneming is ook volgend jaar van kracht. "Wees maar zeker dat de topteams nu al met een plan bezig zijn richting de Tour van 2026", weten ze bij Decathlon-AG2R.