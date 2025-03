"Het betaalt zich meteen uit": met meer middelen en een andere mentaliteit probeert Astana zijn WorldTour-vel te redden

ma 10 maart 2025 16:03

Een nieuwe naam, maar ook een nieuwe mindset. XDS Astana probeert dit seizoen te overleven in de WorldTour en is alvast prima uit de startblokken geschoten. Ook heel wat Nederlanders verdedigen nu de Kazachse kleuren. "Er is werk aan de winkel, maar we proberen er in elke koers het beste van te maken", zegt Mike Teunissen.

Dat XDS Astana het in 2025 over een andere boeg moet gooien, is al een tijdje duidelijk. De ploeg kampeert na enkele magere jaren op een degradatieplek in de WorldTour. Met een Chinese investeerder en 14 (!) nieuwkomers proberen de Kazachen hun plaats op het hoogste niveau te behouden en die overlevingsstrijd heeft de ploeg geïnspireerd tot een knalstart. Astana is voorlopig na UAE het beste team van het seizoen en knabbelt dus aan zijn achterstand. "We mogen zeker niet klagen", vertelt Mike Teunissen, een van de nieuwkomers, in Parijs-Nice. "De ploeg is al sinds het najaar van 2024 bezig met dit seizoen. Er is natuurlijk werk aan de winkel. We hebben meer middelen en de mentaliteit is veranderd. We gaan ervoor en dat betaalt zich meteen uit." "Dat is heel fijn, maar het is een lastig seizoen. Het openingsweekend was niet top, hopelijk gaat het deze week beter. Maar we proberen er in elke koers het beste van te maken."

We proberen er nu een andere swing aan te geven. Met de wetenschap achter ons, met de nieuwste technologie en nieuw materiaal willen we een slag maken. Hopelijk kunnen we nu doorzetten. Mike Teunissen