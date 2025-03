"Foto's in een slip? Dat is niet de bedoeling": Bart Swings schaatst vanaf vandaag rond met merkwaardige sponsor

di 11 maart 2025 06:08

Heeft Bart Swings de opmerkelijkste sponsor van het hele pak beet? OnlyFans is de naam die vanaf vandaag op de mouw van onze landgenoot prijkt. Voor de leken: een online platform waarop heel wat mensen geld verdienen met naaktbeelden. "Maar foto's van mij in een tangaslip? Dat is zeker niet de bedoeling", grapte Swings.

OnlyFans en een ijspiste, het lijkt op het eerste gezicht een ondenkbare combinatie. Het online platform ontpopte zich de laatste jaren tot hét medium waar geld te verdienen valt met naaktbeelden. Op de schaatsbaan is het daar wat koud voor, niet? Het deert Bart Swings niet, want vanaf vandaag heeft hij een sponsorcontract lopen met het platform. Al is hij zeker niet van plan om zelf zonder kleren te gaan poseren. "Of ik er binnenkort foto's van mezelf in een tangaslip op het strand ga laten zien? Nee, dat is niet het geval en niet de bedoeling", gniffelt hij. "Maar ik word wel een OnlyFans-atleet en ik ben niet de eerste. Ze ondersteunen al een heleboel atleten. Zo willen ze het platform ook op een andere manier in beeld brengen. De manier waarvoor het origineel ontstaan en ontwikkeld is." Want OnlyFans werd oorspronkelijk niet gelanceerd als platform voor naaktbeelden. "Ze wilden de fans dichter bij de atleten brengen en een volledige blik achter de schermen bieden", legt Swings uit. "Dat is ook mijn doel natuurlijk. Tonen waar ik allemaal mee bezig ben. Op sportief vlak, maar ook op andere vlakken."

Lionel Messi heeft aandacht genoeg, maar voor atleten als ik is zoiets zeker welgekomen. Bart Swings

Wat mogen fans dan verwachten van de wereldkampioen op de massastart? "Nu zit ik bijvoorbeeld met een knieblessure", vertelt hij. "Dat gaat niet heel goed op dit moment, maar we zijn er wel mee aan het werken." "Dat zou dus een mooi verhaal zijn: wat houdt het in, door hoeveel pijn ga ik en hoe krijgen we mij 110% klaar voor de Spelen in Milaan? Die inkijk in mijn leven is een van de redenen waarom ik het partnerschap zo interessant vond." En atleten uit kleinere sporten kunnen meer publiciteit gebruiken dan de Lionel Messi's van deze wereld. "Voor mij is dat dus zeker welgekomen." "Op de laatste wereldbeker in Heerenveen had ik al iemand die me volgde achter de schermen. Hoe ik me voorbereid, wat ik eet, welke medicatie ik er moest nemen voor mijn blessure ... dat zijn toffe dingen om te zien." Al beseft Swings wel dat het platform een zekere reputatie met zich meebrengt. "Maar dat schrikt me niet af, omdat ik zulke dingen niet ga doen. Daarvoor moet je me dus niet volgen", knipoogde hij.

Swings zit niet in met de reputatie van OnlyFans.

Met zijn nieuwe sponsor op de arm kan Swings komend weekend meteen opnieuw wereldkampioen worden. Al moet het dan wel meezitten, want hij verklapte het al: een knieblessure gooit wat roet in het eten. "Ik sukkel met een ontsteking doordat mijn patellapees aan het herstructureren is", vertelde de schaatser. "Dat kwam door externe stress en schade aan mijn slijmbeurs." "Op het begin was die pijn echt lastig. Ik schaatste in Heerenveen dan ook een van mijn slechtste weekends en dat was amper 10 dagen voor het WK." "Maar op training voel ik wel nog altijd goeie dingen. We zijn nog steeds op de goeie weg en als het nog verbetert richting WK, blijf ik erin geloven. Al moet ik toegeven dat mijn vertrouwen wel een deuk heeft gekregen."

De massastart is zeker het grote doel. Er kan daarin heel veel gebeuren. Bart Swings