Wout van Aert krijgt opvolging: Jonas Vingegaard extra herkenbaar dankzij gepersonaliseerde rood-witte helm

Wout van Aert was trendsetter met zijn Red Bull-helm, maar vanaf Parijs-Nice pakt ook zijn ploegmaat Jonas Vingegaard uit met een speciaal hoofddeksel, niet toevallig in de Deense kleuren.

Jonas Vingegaard zal vanaf Parijs-Nice tot het einde van het seizoen herkenbaar zijn aan een persoonlijke rood-witte helm.



Die helm verwijst niet alleen naar de Deense vlag, maar is ook reclame voor Bygma, een Deens bedrijf van bouwmaterialen.

"Na Wout van Aert wordt Jonas de tweede renner in onze ploeg met een speciale helm", schrijft zijn team Visma-Lease a Bike. "Hiermee benadrukken we de aparte status van Jonas in het professionele wielrennen."