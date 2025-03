WK skeleton heeft zure nasmaak voor Kim Meylemans: "Als ik 100 procent in vorm was, kon ik meedoen voor de titel"

"En ook dag 2 begon nog goed, maar dan maakte ik een grote fout. En de laatste run was pure leegte", zucht ze. "Lake Placid is een moeilijke baan. We noemen ze de "wasmachine" (lacht). Met die hersenschudding van verleden maand was dit misschien iets te veel voor mij."

"Ik begon sterk, maar in de tweede run had ik wat pech met mijn materiaal en zakte ik wat weg", doet Meylemans het relaas van haar WK. Toch stond de Belgische na de eerste dag nog op de 7e plek.

Een hersenschudding gooide in de aanloop naar het WK roet in het eten voor Kim Meylemans . Onze landgenote begon niettemin fantastisch in Lake Placid, met zelfs de toptijd na de eerste run.

Toch baalt Meylemans met haar 11e plaats. "Net omdat die eerste run heel goed was, ben ik zo teleurgesteld. Als ik 100 procent in vorm was, had ik kunnen meedoen om wereldkampioen te worden. Dat heeft die eerste run ook getoond. Het is heel pijnlijk."

Feit blijft: de aanloop naar het WK was hobbelig voor Meylemans. "Ik heb de laatste maand niet kunnen sleeën, de concurrentie wel. Ik heb zeker wel getwijfeld om hier deel te nemen. Het was een moeilijke beslissing. Ik heb gedaan wat ik kon doen om klaar te zijn."

Maar topfit was Meylemans dus niet. "Toch niet voor deze baan. Op de 2e dag heb ik waarschijnlijk opnieuw een hersenschudding opgelopen. Misschien had ik die laatste run beter niet meer gedaan. Ik was helemaal leeg. Maar je wilt dan ook doorzetten", klinkt het.