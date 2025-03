Welke Lewis Hamilton heeft Ferrari binnengehaald: de verlosser of de valse hoop?

do 13 maart 2025 06:41

De meest succesvolle F1-rijder bij de meest succesvolle renstal. De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari klinkt nu al als een sprookje, maar het happy end moet de 40-jarige Brit zelf nog schrijven. Iets waar veel wereldkampioenen bij de Scuderia al hun tanden op hebben stukgebeten. Waarom lukt het wel/niet voor de zevenvoudige wereldkampioen?

Het scenario voor de Hollywood-film "The 8th dream" ligt al klaar. Na de dramatische nederlaag in de laatste bochten van de slotrace in Abu Dhabi 2021, worstelt een 40-jarige F1-rijder met verlies en tegenslag. De langgekoesterde droom van een 8e wereldtitel lijkt opgeborgen, tot hij zijn verloren passie terugvindt bij Ferrari. In de jacht op het record moet hij niet alleen het verleden, maar ook zijn eigen grenzen overwinnen. Een kaskraker zou het zeker zijn, maar voor Lewis Hamilton is het bittere ernst. De zevenvoudige wereldkampioen wil maar al te graag in de rode overall van Ferrari mederecordhouder Michael Schumacher - het icoon van de Scuderia - voorbij.

De Italiaanse tifosi geloven er alvast in dat de Brit een einde kan maken aan 18 jaar zonder wereldtitel voor Ferrari. Nog voor Hamilton een eerste GP voor de Scuderia heeft afgewerkt, is de opwinding al ongezien. Zijn eerste foto als Ferrari-rijder - in een zwarte overjas naast een Ferrari F40 - kreeg 5,7 miljoen likes op Instagram. Zijn eerste test voor Ferrari op het privécircuit van Fiorano lokte duizenden Italiaanse kijklustigen. Eén fan werd zelfs gearresteerd en beboet omdat hij een boom had omgehakt om toch maar een glimp op te vangen van Hamilton in een rode bolide. De hamvraag: kan Hamilton op 40-jarige leeftijd nog de verlosser van Ferrari zijn? "De oude man is maar een gemoedstoestand", zei de Brit tegen Time Magazine. "Natuurlijk wordt je lichaam ouder, maar ik zal nooit een oude man zijn." Als oneliner voor de Hollywood-film kan het tellen.

Welk rijtje?

Lewis Hamilton staat misschien wel voor zijn grootste uitdaging tot nu in de Formule 1. Een uitdaging waar menig wereldkampioen zijn tanden op stuk beet. Met Alain Prost, Fernando Alonso en Sebastian Vettel probeerden drie grote namen de laatste decennia hun palmares uit te breiden bij Ferrari, zonder succes. Samen goed voor 10 wereldtitels in de Formule 1, maar nul wereldtitels bij Ferrari. Alle drie konden ze de hoge verwachtingen niet inlossen. Na zijn vertrek bij de Scuderia werd Prost wel nog wereldkampioen bij Williams. Slechts twee wereldkampioenen konden wel nog oogsten bij de Scuderia: Juan Manuel Fangio (1956) en Michael Schumacher (5 titels van 2000 tot 2004). Om maar te zeggen: voor een eenvoudige opdracht staat Lewis Hamilton niet in Maranello. Kan hij de vloek van Ferrari, dat al sinds 2007 wacht op een wereldtitel, doorbreken of eindigt de Brit in het illustere rijtje met Prost, Alonso en Vettel?

Fernando Alonso bij Ferrari.

Tikkende klok

Dat Hamilton het talent en de kwaliteiten ervoor heeft, zal niemand tegenspreken. De cijfers spreken voor zich: 7 wereldtitels en 105 GP-overwinningen. Bij Mercedes won Hamilton de ene wereldtitel na de andere. Zelden was hij op een fout te betrappen, niets kon hem afstoppen. In 2020 won hij zijn thuisrace op Silverstone zelfs op drie wielen. Maar bij de invoering van het nieuwe reglement in 2022 sloeg Mercedes de plank mis. Het bouwde een wispelturige wagen, die op en neer botste op het circuit. In drie seizoenen kon het amper 5 GP-zeges bij elkaar sprokkelen. Vooral Hamilton had het lastig met de Mercedes. Hij kon niet meer op gevoel rijden en moest plots nadenken achter het stuur. Hamilton, die het record van 104 poleposities op zijn naam heeft, werd vorig jaar 19 keer geklopt door ploegmaat George Russell in de kwalificaties. Tekenend. Voor Hamilton de bevestiging dat hij de juiste keuze had gemaakt om Mercedes na 12 jaar te verlaten. Het geloof was er niet meer dat het team hem nog de wagen kon geven, waarmee hij zijn 8e wereldtitel kon veroveren. Met de tikkende klok in zijn achterhoofd legde hij zijn (laatste?) hoop bij Ferrari.

De veelbesproken transfer - misschien wel de meest spraakmakende in de F1-geschiedenis - lijkt Hamilton alvast nieuwe energie te hebben gegeven. "Hij heeft het enthousiasme dat je vaak bij rookies ziet", zag ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur. Een nieuwe wind die Hamilton naar nieuwe hoogtes kan blazen? "Ik heb al bij twee teams gewerkt die een wereldtitel hebben gepakt, dus ik weet hoe een winnend team eruit ziet en voelt", sprak Hamilton zelf. "Er hangt hier magie." Magie die ook Alonso en Vettel hebben gevoeld. Waarom lukte het dan voor die ex-wereldkampioenen niet in Maranello? Alonso won in zijn 5 jaar bij het team wel 11 races en deed twee keer tot het einde mee voor de wereldtitel, maar in het constructeurskampioenschap eindigde Ferrari in die periode slechts één keer op de 2e plek. Niet goed genoeg dus. Hamilton lijkt bij Ferrari alvast een beloftevollere wagen te krijgen. De Scuderia strandde vorig jaar op amper 14 punten van wereldkampioen McLaren en ook de data van de testdagen wijzen het steigerende paard aan als een van de koplopers.

Ik heb al bij twee teams gewerkt die een wereldtitel hebben gepakt, dus ik weet hoe een winnend team eruit ziet en voelt. Lewis Hamilton