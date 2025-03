Tranen van geluk: Rani Rosius loopt Belgisch record van Kim Gevaert van de tabellen op weg naar EK-finale

Dat Rani Rosius in bloedvorm verkeert, toonde ze al in de ochtendsessie in Apeldoorn. In de reeksen klokte ze een chrono van 7"16, amper 4 honderdsten boven haar persoonlijke record.

Maar de 24-jarige Limburgse had nog wat opgespaard voor de halve finales. Rosius graaide haar ticket voor de finale weg met een knaltijd van 7"08.

Daarmee pitste ze 2 honderdsten af van het Belgische record, dat al sinds 2007 op naam van Kim Gevaert stond (7"10 in Birmingham). Meteen heeft ze ook de limiet beet voor het WK indoor in Nanjing over twee weken.

"Na deze tijd mag je beginnen te dromen voor de finale", stelde commentator David Naert vast. Rosius lijkt met de 4e tijd in de finale alvast een kanshebber voor de medailles. De Italiaanse Zaynab Dossa klokte met 7"03 de snelste tijd.

Voor Rosius wordt het haar tweede finale op de 60 meter op een EK indoor. Twee jaar geleden viel ze in Istanbul als vierde net naast het podium. Doet ze om 18.37 uur beter?