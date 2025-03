Rani Rosius loopt Belgisch record in halve finale en eindigt 5e in finale: "Dit is te zot voor woorden"

zo 9 maart 2025 19:11

Rani Rosius heeft op de 60 meter op het EK indoor nog eens haar visitekaartje met overtuiging afgegeven. In Apeldoorn scherpte ze in de halve finales het Belgische record, dat al sinds 2007 op naam van Kim Gevaert stond, aan naar 7"08. In de finale eindigde ze uiteindelijk 5e in 7"10.

Dat Rani Rosius in bloedvorm verkeert, toonde ze al in de ochtendsessie in Apeldoorn. In de reeksen klokte ze een chrono van 7"16, amper 4 honderdsten boven haar persoonlijke record. Maar de 24-jarige Limburgse had nog wat opgespaard voor de halve finales. Rosius graaide haar ticket voor de finale weg met een knaltijd van 7"08. Daarmee pitste ze 2 honderdsten af van het Belgische record, dat al sinds 2007 op naam van Kim Gevaert stond (7"10 in Birmingham). Meteen had ze ook de limiet beet voor het WK indoor in Nanjing over twee weken. In de finale klokte Rosius 7"10, een evenaring dus van het vorige record van Gevaert en 2 honderdsten langzamer dan in haar halve finale. Het leverde haar een 5e plek op in de hoogstaande finale.

"Mijn coach weet hoe hij me op mijn best moet krijgen"