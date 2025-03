Peter Vandenbempt begrijpt beslissing Koen Casteels, maar: "Het is kwalijk dat hij snel nog wat onrust stookt"

zo 9 maart 2025 14:21

Doelman Koen Casteels zal zijn duivels niet langer ontbinden voor de nationale ploeg. Voetbalcommentator Peter Vandenbempt duidt zijn afscheid, maar concludeert ook: "In the long run zal Casteels snel vergeten zijn."

Ik was zelf een beetje verrast door het nieuws, maar bij de voetbalbond waren ze dat zeker. Er is de voorbije tijd immers regelmatig contact geweest met Koen Casteels en ook Matz Sels. Uit die gesprekken bleken inderdaad ergernissen en frustraties, maar meer uit het verleden. Over de entente tussen Thibaut Courtois en keeperstrainer Erwin Lemmens bijvoorbeeld. Eind januari is er nog contact geweest met hen om te zeggen dat Guy Martens Lemmens ad interim zal vervangen. Dat is positief onthaald. Bij geen van de twee zijn er toen signalen gekomen dat het onaanvaardbaar zou zijn dat Courtois zou terugkeren. Die kwamen er ook niet toen de voorselectie bekend werd gemaakt. Ze keken er bij de bond dan ook van op dat Casteels er nu mee stopt.

Geen nummer 2 - of is het nummer 3? - willen zijn

Ik heb zeker begrip voor de beslissing van Casteels. Het is zijn recht om niet langer tweede doelman te willen zijn. Als je op je 32e de keuze maakt om van een club uit de Bundesliga naar Saudi-Arabië te gaan, dan geef je toch aan waar je prioriteiten liggen. Ik kan er begrip voor opbrengen dat je niet meer naar landen als Kazachstan, Liechtenstein of Macedonië wil reizen om daar dan op de bank te zitten. Casteels heeft geproefd van de nummer 1-positie en is terecht met lof overladen voor zijn prestaties op het EK. Dat hij niet meer naar de status van nummer 2 terug wil: ook daar alle begrip voor.



Ik vraag me overigens wel af of hij nog wel de nummer 2 zou geweest zijn. Wij hebben geen zicht op zijn prestaties in Saudi-Arabië, terwijl we de zogezegde nummer 3 - Sels - elk weekend zien uitblinken in de Premier League.

Sluimerende frustraties van vroeger

Casteels geeft aan dat hij de houding van de bond in de zaak-Courtois niet vindt stroken met zijn normen en waarden. Ten eerste zou ik zeggen: als je over normen en waarden wil spreken, is het geen goed idee om je geld te gaan verdienen in Saudi-Arabië. Maar dat terzijde. Ik heb vooral het idee dat er onderliggend nog frustraties spelen van heel lang geleden bij Genk. Casteels was eigenlijk een veel groter talent dan Courtois, maar toen er een nieuwe doelman gezet moest worden, koos Vercauteren toch voor die laatste.



Achteraf gezien is dat zeker geen verkeerde beslissing gebleken, maar bij Casteels is dat toch altijd wat blijven sluimeren.

Als je in Saudi-Arabië je geld verdient, is het geen goed idee om over normen en waarden te spreken. Peter Vandenbempt

In interviews of persconferenties kwam hij ook vaak verongelijkt over. Hij klaagde over een gebrek aan respect en waardering voor zijn prestaties, die hij op dat moment zeker leverde. Maar ook op onschuldige vragen - over spelen met een masker of over een assist die hij had gegeven - antwoordde hij verwijtend à la: "Als je naar de matchen van Wolfsburg zou kijken, zou je dat weten." Die frustratie speelde altijd een beetje en ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dat ook nu weer meespeelde. In het begin waren al die vragen over Courtois zeker onaangenaam voor Casteels. Maar hij heeft daar met verve en veel klasse op geantwoord tijdens het EK. Ik vond hem daar de beste Rode Duivel. Casteels verwijt Courtois dat hij met zijn actie zichzelf boven de groep heeft gesteld. Doet Casteels met deze demarche niet hetzelfde? "Ik zal niet meespelen, dus ik blijf liever thuis."

Thibaut Courtois en Koen Casteels tijdens hun Genk-tijd.

Onrust stoken

Wat ik heel kwalijk vind aan de uitspraken van Casteels is dat hij beweerde dat de zaak-Courtois nog niet verteerd is bij veel spelers. Dat is nog even onrust stoken bij je afscheid. Hij zegt dat hij goed geplaatst is om dit aan te kaarten. Wel nee! Als je het schip verlaat, ben je net heel slecht geplaatst. Casteels spreekt ook over "heel veel spelers", maar hoeveel zijn dat er dan? We weten allemaal dat Courtois niet de populairste was door zijn franc-parler. Hij heeft al een paar collega's beledigd en met zijn actie tegen vele karren gereden. Maar spelers die problemen hadden met zijn terugkeer hadden dat al eerder kunnen aankaarten. Courtois zegt ook zelf dat hij bereid is om extra uitleg te geven aan iedereen die dat wil. Nu creëert Casteels een sfeer dat dat probleem-Courtois nog altijd leeft onder de Duivels. Dat is best mogelijk, maar ik vind het niet zijn beste uitspraak om dat nu in het wilde weg te poneren.

Spelers die problemen hadden met de terugkeer van Courtois hadden dat al eerder kunnen aankaarten. Peter Vandenbempt

Niet raar maar logisch van de voetbalbond