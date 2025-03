Opstootje na de Brugse derby: Jashari plant vlag in middencirkel, Hayen: "Dit moet kunnen, maar altijd met respect"

Op het veld was de spanning al bij al snel verdampt, na het laatste fluitsignaal kookten de potjes nog eens over. Ardon Jashari wilde na de 1-3-zege van Club Brugge bij Cercle Brugge de vlag van blauw-zwart op de middenstip planten, maar die actie schoot in het verkeerde keelgat bij de thuisploeg.