Noah Kuavita verovert zilver aan de rekstok op de wereldbeker in Bakoe

Noah Kuavita heeft zilver veroverd op de wereldbeker toestelturnen in Bakoe in Azerbeidzjan. Aan de rekstok pakte de 25-jarige Antwerpenaar uit met een sterke oefening, goed voor de 2e plek. Kilan Van der Aa viel net naast het podium op het paard met bogen.

In de eerste manche van de wereldbeker in Cottbus had Noah Kuavita zich al eens getoond met een 3e plek in de kwalificaties aan de rekstok. Dat kon hij niet verzilveren in de finale: hij werd 8e.

In Azerbeidzjan maakte de 25-jarige de omgekeerde beweging. Na een 4e plek in de kwalificaties pakte hij het zilver in de finale aan de rekstok. Met een score van 13.966 punten moest hij alleen de Japanner Kazuki Matsumi (14.100 punten) voor zich dulden.

Met Kilan Van der Aa kwam nog een tweede Belg in actie in de toestelfinales. De 23-jarige Antwerpenaar viel als 4e net naast het podium op het paard met bogen. Hij behaalde in de finale een score van 14.100 punten.

De winst was voor de Amerikaan Brandon Dang (14.633 punten), voor zijn landgenoot Patrick Hoopes (14.533 punten) en de Kazak Zeinolla Idrissov (14,400 punten). Van der Aa was in de kwalificaties vrijdag nog 3e geworden met 14.133 punten, een persoonlijk record.