Nederlander verrast en klopt zilveren Eliott Crestan op de streep van de 800 meter: "Ik wilde echt winnen"

Hij was voor goud gekomen, maar het is zilver geworden: Eliott Crestan heeft zilver gepakt op de 800 meter op het EK indoor in Apeldoorn. Onze landgenoot liep met zijn gebruikelijke portie lef voortdurend op kop, maar in de laatste rechte lijn werd hij nog net voorbijgesneld door de verrassende thuisloper Samuel Chapple.

Maar het thuispubliek gaf Samuel Chapple vleugels. De 26-jarige Nederlander, de verrassing van de dag, had nog voldoende jus in zijn benen om Crestan op de valreep te vloeren.

Je kan hem niets verwijten: Eliott Crestan liep in Apeldoorn zowat de perfecte 800 meter, maar de gehoopte gouden beloning zat er net niet in.

"Ik ben een beetje ontgoocheld", reageerde Crestan toen hij nog stond uit te hijgen.

"Nu ja, zilver is super, maar ik wilde echt winnen en ik dacht dat het mogelijk was."

"Zo nipt verliezen is zo snel na deze finale frustrerend, maar over enkele maanden zal ik er anders over denken."

"Ik geloofde er echt in, want ik voelde me goed en ik voelde niemand komen. Of toch tot in het slot."

"Zo'n thuispubliek stuwt Chapple natuurlijk vooruit. Hij was ook erg sterk."