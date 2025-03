Na eerste zege in 3 jaar volgt tweede zege in 3 dagen voor Dominik Paris in Super-G in Kvitfjell

De Italiaan Dominik Paris heeft na de afdaling ook de Super-G gewonnen in Kvitfjell in Noorwegen. De Zwitser Marco Odermatt is zeker van een kleine Kristallen Bol.

Hij had 3 jaar moeten wachten op een nieuwe zege in de Wereldbeker en dat smaakte duidelijk naar meer voor Dominik Paris. Na de overwinning in Kvitfjell schreef hij ook de Super-G op zijn naam, zijn 2e zege in 3 dagen.

Dat de Italiaan uitgerekend op de Noorse piste heropleeft, is geen verrassing. 6 van zijn 24 overwinningen in de Wereldbeker pakte hij in Kvitfjell.

In een race die werd ingekort door de mist, was Dominik Paris de enige die een duidelijke kloof kon slaan. Hij bleef James Crawford, de wereldkampioen van 2023, voor met 0"38 verschil. De Sloveen Miha Hrobat vervolledigde het podium.

De Zwitser Marco Odermatt had door de afwezigheid van Mattia Casse aan een vierde plaats genoeg om zich te verzekeren van de eindzege in het Wereldbekerklassement van de super-G en dat voor het derde jaar op rij.

Ook in de algemene Wereldbekerstand ligt hij in poleposition, maar daar moet hij nog even wachten. Hij kan voor het vierde jaar op rij de Kristallen Bol winnen.