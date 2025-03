Mathieu van der Poel: "Niet te veel met krachten gooien, wel af en toe over de limiet gaan in Tirreno-Adriatico"

Na zijn apertiefhapje in de GP Samyn begint Mathieu van der Poel maandag aan een zevengangenmenu in Italië. De Nederlander moet het routeboek naar eigen zeggen nog bestuderen, maar hoopt "op een paar zwaardere aankomsten waarop hij zijn ding kan doen".

"Ik hoop zondagavond nog even los te rijden op de rollen en maandag heb ik nog een dagje om er rustig in te komen."

De Nederlander had vandaag nog niet op zijn fiets gezeten, want hij was pas zondagochtend naar Italië kunnen afreizen. "Mijn vriendin is jarig en we hebben gisteren nog iets gegeten", gniffelde hij.

Ik heb Sanremo al twee keer als eerste koers van mijn voorjaar gereden. Dat was niet slecht, maar ik had toen niet de benen die ik wel had toen ik er won. We denken dus dat dit de beste aanpak is om de beste benen te hebben in Sanremo.

Van der Poel is niet voor het eerst aanwezig in deze rittenkoers. "Eén keer is deze koers goed uitgedraaid voor mij, één keer pakte het minder goed uit. Het is een lastige koers, zeker als het weer tegenzit."

"Maar we hebben genoeg ervaring om te weten dat we niet te veel met onze krachten moeten woekeren, maar dat we toch af en toe over de limiet moeten gaan."

Dat zal de Nederlander doen met het volgende doel in het achterhoofd: Milaan-Sanremo op 22 maart.

Van der Poel deed gisteren niet mee aan de Strade Bianche en heeft de koers ook niet van a tot z bekeken. Al weet hij uiteraard wie er gewonnen heeft. "De zege van Tadej (Pogacar) is heel straf, maar het is niet meer iets waar we van opkijken."

"Zijn val was wel redelijk stevig en het is knap hoe hij zich daarna kon herpakken. Maar de tijd dat we schrokken van hoe sterk hij is, is gedaan. We kijken gewoon met bewondering."