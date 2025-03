Koen Casteels stopt bij Rode Duivels en haalt zwaar uit: "Bond rolt rode loper uit voor Courtois, maar zit nog diep bij veel spelers"

In een uitzending van podcast MidMid heeft Koen Casteels zijn afscheid bij de Rode Duivels aangekondigd. Casteels was op het afgelopen EK nog de nummer 1 bij België, maar nu Thibaut Courtois terugkeert naar de nationale ploeg heeft de doelman zijn - ietwat verbitterde - conclusies getrokken.

Komende vrijdag maakt Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de Rode Duivels bekend, maar de naam van Koen Casteels zal de Fransman niet voorlezen.



Casteels (32) heeft beslist om er zelf de stekker uit te trekken, ook al was hij tot voor kort de onbetwiste nummer 1 bij België.



Omdat hij door de nakende terugkeer van Thibaut Courtois onvermijdelijk terug zal vallen in de pikorde neemt Casteels de vlucht vooruit.

In de podcast MidMid kondigt hij zijn afscheid aan én haalt hij en passant uit naar de voetbalbond.

"Ik vind het eerst en vooral een beetje raar dat Courtois zelf mag beslissen om terug te komen. De CEO (Vincent Mannaert, red) is naar Madrid getrokken om hem te smeken om terug te komen."

"En dat terwijl ze eerst zijn gedrag hebben afgekeurd. Voor mij is iedereen gelijk. Geen enkele speler staat boven het team. Dat signaal kwam er aanvankelijk wel, maar nu heeft de voetbalbond zijn kar 180 graden gekeerd en de rode loper voor hem uitgerold."

"Hij wordt nu weer met open armen verwelkomd, hoewel er eigenlijk niets is veranderd."

Hadden excuses van Courtois iets kunnen veranderen? Had dat Casteels op andere gedachten gebracht? "Ik hoorde hoe hij onlangs over het ontslag van Tedesco zei: "Dit bewijst dat ik gelijk had." Dat toont voor mij weinig schuldbesef."