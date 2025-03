Koen Casteels stopt bij Rode Duivels en haalt zwaar uit: "Bond rolt rode loper uit voor Courtois, maar er is niets veranderd"

In een uitzending van podcast MidMid heeft Koen Casteels zijn afscheid bij de Rode Duivels aangekondigd. Casteels was op het afgelopen EK nog de nummer 1 bij België, maar nu Thibaut Courtois terugkeert naar de nationale ploeg heeft de doelman zijn - ietwat verbitterde - conclusies getrokken.

"Hij wordt nu weer met open armen verwelkomd, hoewel de actie nog altijd dezelfde is gebleven. Eigenlijk is er niets veranderd."

In de podcast MidMid kondigt hij zijn afscheid aan én haalt hij en passant uit naar de voetbalbond.

Komende vrijdag maakt Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de Rode Duivels bekend, maar de naam van Koen Casteels zal de Fransman niet voorlezen. Casteels (32) heeft beslist om er zelf de stekker uit te trekken, ook al was hij tot voor kort de onbetwiste nummer 1 bij België. Omdat hij door de nakende terugkeer van Thibaut Courtois onvermijdelijk terug zal vallen in de pikorde neemt Casteels de vlucht vooruit.

Er zijn heel veel spelers bij de Duivels die er op deze manier over denken.

"Ik verwijt dit niet zozeer Thibaut maar wel de voetbalbond. Dit past niet bij de normen en waarden die volgens mij bij een teamsport of een sportieve organisatie passen."

"Daarom sta ik vanaf vandaag niet meer ter beschikking van de nationale ploeg. Ik kan niet met een goed geweten naar de nationale ploeg gaan en daar de mensen de hand schudden en met een brede glimlach zeggen: "Het is allemaal oké."

Volgens Casteels schat de voetbalbond verkeerd in hoe de situatie met Courtois leefde en nog áltijd leeft in de spelersgroep.

Casteels klokt dus af op 20 interlands, die hij tussen 2013 en nu heeft verzameld. Afgelopen zomer verruilde hij Wolfsburg voor Al-Qadsiah in Saudi-Arabië.