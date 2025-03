Jacques Borlée kondigt zijn afscheid aan als atletiekcoach: "Deze sport zal altijd een passie blijven"

Jacques Borlée zet een punt achter zijn carrière als atletiekcoach. Dat heeft hij zondag zelf bekendgemaakt in een persbericht. "Ik sla een bladzijde om om een nieuwe te schrijven", klinkt het.

Nu vindt Jacques Borlée, die sinds vorige zomer al geen coach meer was van de Tornados, het welletjes geweest. "Ik sla een bladzijde om om een nieuwe te schrijven, gedreven door nieuwe uitdagingen en projecten", klinkt het in een mededeling.

De Tornados wonnen het EK outdoor in 2012, 2016, 2018 en 2024. Op het WK werd 2 keer brons (2019 en 2022) veroverd. Indoor pakten ze 2 wereldtitels (2022 en 2024) en 3 Europese titels (2015, 2019 en 2023). Op de Olympische Spelen ontbrak telkens de kers op de taart, met 4 vierde plaatsen (2008, 2016, 2021 en 2024).

De 67-jarige Jacques Borlée was de architect van de Belgian Tornados , de Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter. Met onder meer zijn zonen Dylan, Jonathan en Kevin als speerpunten behaalden de Tornados onder leiding van vader Borlée liefst 33 medailles op internationaal niveau.

"Na een loopbaan vol emoties en successen neem ik met trots afscheid van mijn functie als coach, met de voldoening dat ik op mijn manier heb bijgedragen aan de groei van uitzonderlijke talenten."

"Aan mijn atleten, mijn kinderen en allen die mij hun vertrouwen schonken en deze reis met mij deelden, wil ik slechts één woord zeggen: bedankt!

"33 internationale medailles later hoop ik een blijvende indruk te hebben nagelaten, niet door de cijfers, maar door de werkethiek en de geest van excellentie die we samen hebben gekoesterd. Dank aan het publiek, wiens onvoorwaardelijke steun een onschatbare bron van energie en motivatie is geweest. Het verhaal gaat voort, anders, maar met dezelfde passie."