Geen nieuwe Europese titel voor de Belgian Tornados: brons voor 4x400 meter-mannen na fotofinish

De Belgian Tornados zijn hun Europese indoortitel kwijt, maar zijn wel weer in de prijzen gevallen. In de heksenketel van Apeldoorn liep de aflossingsploeg naar brons na een spannende ontknoping. Nederland deed het thuispubliek kirren van de pret met goud, Spanje klopte slotloper Jonathan Sacoor op de finish. Het verschil tussen zilver en brons: twee duizendsten.

De Belgian Tornados zijn op kampioenschappen een garantie op eremetaal, maar hun 21e exemplaar is geen goud geworden.

Het Belgische viertal - Julien Watrin, Christian Iguacel, Florent Mabille en Jonathan Sacoor - jaagde koploper Nederland voortdurend op.

De Belgen - zonder Alexander Doom en voor het eerst sinds 2007 zonder een van de Borlée's - bleven op de 2e plaats hangen, maar voelden op hun beurt Spanje in hun nek hijgen.

Sacoor viel de Nederlandse slotloper nog stevig aan, maar kon er niet over. Meer nog: op de streep werd het potentiële zilver nog vervangen door brons.

De Spaanse borst bereikte net iets eerder de witte lijn. De bronzen Tornados finishten net als Spanje in 3'05"18, maar waren 2 duizendsten van een seconde langzamer dan de zilveren Spanjaarden.

De Belgian Tornados voegen zo een zesde medaille toe aan hun collectie op een EK indoor. Ze werden eerder Europees kampioen in 2015, 2019 en 2023, pakten zilver in 2017 en brons in 2011.