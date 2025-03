Etaleert Cian Uijtdebroeks nog eens zijn klasse in Tirreno-Adriatico? "Wil zo hoog mogelijk eindigen"

Vorig seizoen eindigde Cian Uijtdebroeks in zijn tweede koers voor Visma-Lease a Bike op de 7e plaats in de eindstand van Tirreno-Adriatico. Daarna belandde hij in een dal, waar hij nu aan het uitklimmen is. Met opnieuw een knalprestatie in de Tirreno?

Cian Uijtdebroeks heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn veelbesproken overstap naar Visma-Lease a Bike. Rugproblemen en andere kwaaltjes remden hem vorig jaar af. Maar in Tirreno-Adriatico wil hij tonen dat hij nog altijd een gouden toekomst heeft.



"Ik voel mij goed. In de winter hebben we hard aan mijn rug gewerkt en alle problemen die daarmee te maken hadden, zijn nu van de baan", zegt de 22-jarige Uijtdebroeks.

Vorig jaar eindigde hij, in dienst van zijn kopman en eindwinnaar Jonas Vingegaard, 7e in de eindstand van de Tirreno. "Dit jaar wil ik zo hoog mogelijk eindigen. Hopelijk kan ik voortbouwen op mijn prestatie in Oman (waar hij 5e werd, red)."

Uijtdebroeks moet het kopmanschap bij Visma-Lease a Bike delen met Simon Yates. "Ik kom goed met hem overeen. We hebben verschillende persoonlijkheden - hij is meer relaxed in zijn koersaanpak - maar ik denk dat we een sterk duo kunnen vormen en elkaar kunnen voortstuwen."