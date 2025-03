Brons voor Belgian Tornados na fotofinish op het EK: "Dit is bitter, maar risico heeft zich niet uitbetaald"

De Belgian Tornados zijn hun Europese indoortitel kwijt, maar zijn wel weer in de prijzen gevallen. In de heksenketel van Apeldoorn liep de aflossingsploeg naar brons na een spannende ontknoping. Nederland deed het thuispubliek kirren van de pret met goud, Spanje klopte slotloper Jonathan Sacoor op de finish. Het verschil tussen zilver en brons: twee duizendsten.

De Belgian Tornados voegen zo een zesde medaille toe aan hun collectie op een EK indoor. Ze werden eerder Europees kampioen in 2015, 2019 en 2023, pakten zilver in 2017 en brons in 2011.

De Spaanse borst bereikte net iets eerder de witte lijn. De bronzen Tornados finishten net als Spanje in 3'05"18, maar waren 2 duizendsten van een seconde langzamer dan de zilveren Spanjaarden.

Sacoor viel de Nederlandse slotloper nog stevig aan, maar kon er niet over. Meer nog: op de streep werd het potentiële zilver nog vervangen door brons.

De Belgen - zonder Alexander Doom en voor het eerst sinds 2007 zonder een van de Borlée's - bleven op de 2e plaats hangen, maar voelden op hun beurt Spanje in hun nek hijgen.

De Belgian Tornados zijn op kampioenschappen een garantie op eremetaal, maar hun 21e exemplaar is geen goud geworden.

Het was bijzonder nipt voor zilver en brons.

Jonathan Sacoor ging voor goud met een aanval op de Nederlandse leider. "Ik heb die aanval zeker niet te vroeg ingezet", analyseerde hij de ontknoping.

"Het was een risico, maar ik liep tegen een 800 meter-loper die voor zijn thuispubliek aan het racen was. Op het einde zou ik sowieso niet over hem geraakt zijn."

"Ik nam een risico en dat heeft zich niet uitbetaald. Brons is bitter, maar er zijn geen excuses. Ik had sterker moeten zijn."

"Sorry aan de andere mannen. Iedereen heeft fantastisch gelopen en heeft zijn job gedaan. Het is pijnlijk, maar we zijn trots."

"Dit kampioenschap is een rollercoaster geweest", gaf Sacoor nog aan. "Iedereen heeft zich sterk gehouden, maar de mixed relay was al wankel door blessures en die waren er ook bij ons."

"Nu moeten we naar het Nederlandse volkslied luisteren op het podium en dat doen we niet graag, maar dit is een goeie springplank naar het outdoorseizoen."