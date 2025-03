"Ik zag nog heel even een zwart vlekje": Colin Coosemans gaat door zon gruwelijk de mist in op lob van halfweg

Pijnlijker worden tegengoals niet. Colin Coosemans was in het Westelse Kuipje plots even helemaal het noorden kwijt door de zon. De doelman van Anderlecht liet zich verrassen door een lob van erg ver en mepte volledig naast het leer. De afstandspoging van Haspolat verdween in doel en bracht de thuisploeg op 2-0. "Alles begon bij de toss", baalde de pechvogel achteraf.

De doelman van Anderlecht keek in de eerste helft van Westerlo - Anderlecht tegen de zon in, maar had in tegenstelling tot collega Simon Mignolet eerder op de middag geen pet aan.

Coosemans verscheen na de 2-0-nederlaag zelf ook voor de microfoon van de rechtenhouder. De doelman schoot met scherp naar zijn ploeg, maar baalde ook om de klungelige tegengoal.

"Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat we een hele slechte wedstrijd spelen", opende hij. "We staan op 2 wedstrijden van die play-offs. Dan 3 dure punten gewoon te grabbel gooien, doet veel pijn. We hebben vandaag van onszelf verloren, dat is duidelijk."

Ook voor de 2-0 had hij een uitleg. "Eerst en vooral had Westerlo de toss gewonnen", klonk het. De thuisploeg koos er inderdaad voor om van kant te wisselen voor de aftrap. "Blijkbaar had hun keeper het in de opwarming al heel moeilijk."

"We verliezen de bal op het middenveld en Haspolat trapt, maar de bal verdwijnt meteen in de zon. Ik zag nog heel even een zwart vlekje. Daarna bleef de bal heel lang in de zon hangen."

"Ik zag hem dus niet komen. Ik probeer nog naar iets te springen, maar het zal er zeker en vast knullig uitgezien hebben."