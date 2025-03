"De sereniteit was helaas ver te zoeken": verstoorde opvallende mededeling van Jacques Borlée de finale van de Belgian Tornados?

Het is door de EK-gekte in Apeldoorn gisteren een beetje onder de radar gebleven: Jacques Borlée (67) beëindigt zijn carrière als atletiekcoach. Net de timing van die mededeling roept heel wat vragen op. Bij atleten, Atletiek Vlaanderen en atletiekkenners.

"Het is een rollercoaster geweest", vertelde de slotloper van de Belgian Tornados , die net voordien brons hadden gepakt in Apeldoorn.

Er is veel stress geweest door de heisa rond de federatie en Jacques. Dat raakt en beïnvloedt ons. Stress is nooit goed voor atleten.

"Ik zou graag zeggen dat het ons niet gestoord heeft", vertelde Sacoor nog, "maar er is veel stress geweest door de heisa rond de federatie en Jacques. Dat raakt en beïnvloedt ons. Stress is nooit goed voor atleten."

"Onze samenwerking is officieel voorbij. Dat is jammer en ik had het graag anders gewild, maar het is nu zo."

Bij persagentschap Belga deed hij dat wél: "We waren op de hoogte en we wisten dat hij ons zou begeleiden tot op het EK. Ik voelde het een beetje aankomen, maar ik hoopte stiekem dat er nog iets zou veranderen."

"Maar dat is niet belangrijk, wel dit EK. We hebben 2 medailles met de aflossingen met hoofdcoach Bram Peters en nationale coach Carole Bam. We gaan gewoon voort. Er staat een fantastisch team: atleten én coaches."

"Helaas was de sereniteit ver te zoeken. Dat is gewoon jammer. Zelf heb ik het via via vernomen, met een post op de sociale media."

"Voor een jongen als Sacoor is het niet ideaal om die boodschap te horen", reageerde topsportcoördinator Rutger Smith over de opvallende timing van de boodschap van Borlée.

Ook onze radiocommentator in Apeldoorn, Bert Sterckx, kon niet voorbij aan hoe Borlée senior de slotdag toch een beetje gekaapt had.

De coachingstaf bij de estafetteploegen blijft een gevoelig onderwerp, maar Florent Mabille gaf gisteren na de finale van de 4x400 meter een duidelijke hint.

"We zouden Kevin Borlée graag in de staf hebben", vertelde de atleet over de intussen gestopte vaandeldrager. "Maar we moeten hem een beetje tijd geven na het einde van zijn carrière en we mogen hem geen druk opleggen."

"Hij zou de beste coach kunnen zijn die we kunnen wensen. Ik herinner me hoe hij bij vorige kampioenschappen met ons omging: elk woord dat hij zei, was raak. Maar hij moet het ook willen. Het mag niet geforceerd zijn."

Wat denkt topsportcoördinator Smith over de suggestie? "We hebben een tijdje geleden al gezegd dat we Kevin er graag bij willen, maar het EK is net afgelopen. We bekijken rustig onze opties."