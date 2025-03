Zwitsers domineren opnieuw in WB afdaling: Franjo von Allmen wint voor Marco Odermatt

Franjo von Allmen heeft de tweede Wereldbeker afdaling in evenveel dagen in Noorwegen gedomineerd. In Kvitfjell was de wereldkampioen de snelste voor landgenoten Marco Odermatt en Stefan Rogentin.

Gisteren verstoorde de Italiaan Dominik Paris een Zwitsers feestje in Noorwegen, maar vandaag was het wel van dat. In de Wereldbeker afdaling in Kvitfjell was het hele podium bezet door de Zwitsers.



De overwinning was voor wereldkampioen Franjo von Allmen. Hij was net sneller dan zijn landgenoten Marco Odermatt en Stefan Rogentin.



Von Allmen nadert in de Wereldbekerstand tot op 83 punten van leider Odermatt, met nog een afdaling te gaan. In de algemene stand ziet het er rooskleurig uit voor Odermatt. Met nog 7 races te gaan heeft hij een voorsprong van meer dan 500 punten op de Noor Henrik Kristoffersen.



Een 4e Kristallen Bol op een rij lijkt hem zo nog moeilijk te kunnen ontglippen.