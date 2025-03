Katarzyna Niewiadoma zal geen hoofdrol vertolken in deze Strade Bianche. De Poolse, vorig jaar winnares van de Tour de France Femmes, kwam op 50 kilometer van Siena ten val in een afdaling. Ze bleef liggen in een bocht, kort daarna stond de koers in vuur en vlam. Opgave voor de Poolse, die vorig jaar nog huilde na haar ondankbare 4e plaats in de Strade Bianche Donne.